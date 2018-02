Die Bundeskanzlerin will künftig mehr EU-Mittel für Länder und Regionen, die besonders viele Flüchtlinge aufgenommen haben. Dies stellte die CDU-Chefin am Freitag beim EU-Sondergipfel in Brüssel klar.

Wer immer ein solches politisches Manöver plant, dem kann ich nur sagen: Das wäre ein Fehler. Polens Europaminister Konrad Szymanski

Brüssel. Die europäischen Staats- und Regierungschefs wollen künftig mehr Geld für den Kampf gegen illegale Migration sowie für Sicherheit und Verteidigung ausgeben. Auch für das Bildungsprogramm Erasmus Plus sollen zusätzliche Gelder zur Verfügung gestellt werden. Bei anderen Themen zeichnet sich nach dem ersten Spitzentreffen zur Finanzplanung der EU für die Jahre nach 2020 jedoch Streit ab.Bundeskanzlerin Angela Merkel blieb bei ihrer Forderung, bei den künftigen Finanzhilfen das Engagement in der Flüchtlingspolitik zu berücksichtigen. Der französische Präsident Emmanuel Macron sprach sich mit Blick auf Länder wie Polen sogar für eine finanzielle Bestrafung von EU-Staaten aus, die sich nicht an rechtsstaatliche Grundprinzipien halten. Von mehreren Ländern kam Widerspruch, darunter Polen. So sagte Europaminister Konrad Szymanski der "Welt": "Wer immer ein solches politisches Manöver plant, dem kann ich nur sagen: Das wäre ein Fehler." Merkel betonte jedoch nach dem Gipfel, man könne den Einsatz von Ländern und Regionen für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen bei den künftigen EU-Finanzen auch positiv berücksichtigen.Bei dem Treffen der 27 bleibenden EU-Länder ohne Großbritannien stand erstmals die mittelfristige Haushaltsplanung nach dem Brexit auf der Tagesordnung. Die Debatte gilt als schwierig, weil mit Großbritannien künftig jährlich bis zu 14 Milliarden Euro fehlen werden. Reiche und arme EU-Länder streiten unter anderem über die künftige Höhe des Budgets, die politischen Schwerpunkte, die Erhöhung von Beiträgen sowie Einsparungen zum Beispiel bei Agrar- oder Strukturhilfen. Wann der künftige Finanzrahmen verabschiedet wird, steht laut Merkel noch nicht fest.Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki gab sich versöhnlich. Das künftige EU-Budget müsse auf einem "gesunden, guten Kompromiss" basieren, sagte Morawiecki in Brüssel. "Polen ist zu so einem Kompromiss bereit." Die Vorbereitung der Europawahl war das zweite große Thema des Gipfels. Unterstützung gab es für den Vorschlag, das Parlament nach dem Brexit von 751 auf 705 Mandate zu verkleinern.