In Europa spitzt sich der Streit um die Verteilung der Flüchtlinge weiter zu. Brüssel setzt den Verweigerer eine letzte Frist. Unterdessen wächst die Zahl derjenigen, die übers Mittelmeer in Italien ankommen.

Auch vor libyscher Küste

Noch bis Ende September

Brüssel. (dpa/KNA) Die Brüsseler EU-Kommission hat am Mittwoch ihre Verfahren gegen die Flüchtlingsverweigerer Tschechien, Ungarn und Polen voran. Die Behörde leitete die nächste Stufe eines Vertragsverletzungsverfahrens ein und forderte die Regierungen zum Einlenken binnen Monatsfrist auf. Falls sie sich weigern, wäre der nächste Schritte eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Die EU-Staaten hatten im September 2015 die Verteilung von bis zu 160 000 Flüchtlingen aus Italien und Griechenland binnen zwei Jahren innerhalb der Europäischen Union beschlossen.Nach Brüsseler Angaben ist bislang jedoch nicht einmal die Hälfte der Kandidaten von anderen europäischen Staaten aufgenommen worden: nur 24 676 Personen. Ungefähr 26 400 weitere Migranten mit guten Chancen auf Asyl kämen in Frage.Ungarn und die Slowakei haben gegen diese Quotenregelung geklagt - sie waren mit Tschechien und Rumänien im Kreis der EU-Staaten überstimmt worden. Ein wichtiger Gutachter am Europäischen Gerichtshof empfahl am Mittwoch, die Klagen abzuschmettern: Der Beschluss sei nicht rechtswidrig, und auch Ungarn und die Slowakei müssten Flüchtlinge aufnehmen, argumentierte Yves Bot. Ein Urteil wird ab September erwartet. Meist halten sich die Richter an die Empfehlung ihrer Gutachter.Beim europäischen Versuch, Migranten an der Überfahrt von Libyen nach Europa zu hindern, erscheinen derweil Fortschritte möglich. Nach Angaben des italienischen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni hat die Regierung in Tripolis erstmals vorgeschlagen, dass italienische Kriegsschiffe beim Kampf gegen Menschenschmuggler auch in libyschen Gewässern helfen. Das Verteidigungsministerium in Rom prüft die Anfrage nun. Es wird erwartet, dass Libyen auch der EU insgesamt eine solche Erlaubnis erteilen wird. Bislang operiert die europäische Sophia-Mission nur außerhalb der libyschen Gewässer und muss gerettete Migranten nach Europa bringen.Im Juni wurden mehr Flüchtlinge als je zuvor aus Griechenland und Italien in andere EU-Staaten umgesiedelt. "Eins machen die bisherigen Ergebnisse deutlich: die Umverteilung funktioniert, wenn der politische Wille vorhanden ist", sagte EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos am Mittwoch in Brüssel. Besonders Italien stehe derzeit unter hohem Druck. "Die EU wird die Mitgliedstaaten mit Außengrenzen nicht im Stich lassen", sagte Avramopoulos. Dies bekräftige er auch bereits am Dienstag zusammen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in einem Brief an Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni.Am 26. September läuft der Beschluss von 2015 aus, Flüchtlinge aus Italien und Griechenland umzusiedeln. Avramopoulos betonte jedoch, dass das Problem auch über September hinaus weiterbestehen werde.Malta, Lettland und der Nicht-EU-Staat Norwegen hätten ihr Kontingent von Asylbewerbern aus Griechenland bereits erfüllt. Schweden habe bald 60 Prozent seines Kontingents erreicht, Spanien kündigte eine Aufstockung seiner angebotenen Plätze an und Deutschland eine raschere Umverteilung. Die Zahl der Neuansiedlungen aus der Türkei nehme stetig zu. Insgesamt seien nun 7 806 syrische Flüchtlinge aus der Türkei neuangesiedelt worden, davon 2 763 in Deutschland.Im ersten Halbjahr kamen fast 90 400 Flüchtlinge neu in Deutschland an. Dies sagte ein Sprecher des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) am Mittwoch in Nürnberg. Die Zahlen inklusive Juli werden Anfang August veröffentlicht. Deutschland nimmt damit nach Aussage der Bundesregierung derzeit ungefähr gleich viele Flüchtlinge auf wie Italien, das im Fokus der politischen Debatte steht. An italienischen Häfen kamen in diesem Jahr bereits mehr als 93 300 Migranten an.