Luxemburg. (KNA) In einer weitreichenden Entscheidung zum Asylrecht hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Mittwoch bestätigt, dass die sogenannten Dublin-Regeln ohne Ausnahme gültig sind. Diese besagen, dass ein Flüchtling immer in dem EU-Land Asyl beantragen muss, in das er zuerst einreist. Da dies auch für die Ausnahmesituation 2015 gelte, sei das "Durchwinken" vieler Flüchtlinge durch Kroatien ohne Prüfung und Registrierung illegal gewesen, urteilten die Richter.

Das Land sei daher weiterhin zuständig für die Asylanträge der rund 685 000 Menschen, die zwischen September 2015 und März 2016 ein- oder durchgereist waren. Die Richter betonten jedoch, dass andere EU-Staaten freiwillig Kroatien entlasten könnten, indem sie bei ihnen gestellte Asylanträge bearbeiten, auch wenn sie eigentlich nicht zuständig seien. In diesem Zusammenhang erklärten die Richter auch, dass die Bundesregierung mit ihrer humanitären Entscheidung gegen eine Abschottung nicht gegen geltendes Recht verstoßen habe.Im konkreten Fall hatten ein Syrer und zwei Afghaninnen geklagt, die 2016 über die Westbalkanroute nach Slowenien und Österreich gekommen waren, wo sie dann auch Asylanträge stellten. Die Länder wollten diese Anträge aber an Kroatien übergeben, da es das erste EU-Land war, das sie auf der Durchreise betreten hatten.Pro Asyl kritisierte das Urteil. Es gehe an der "aktuellen Realität der Krise der europäischen Flüchtlingssolidarität ebenso vorbei wie an der historischen Sondersituation der Jahre 2015/16." Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Stephan Mayer (CSU), begrüßte das Urteil in der Tageszeitung "Die Welt". Jede anderslautende Entscheidung hätte aus seiner Sicht "gravierende negative Konsequenzen" für die Asylpraxis der Mitgliedstaaten gehabt. (Kommentar)