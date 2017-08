Phoenix. Der frühere US-Geheimdienstdirektor James Clapper hat den Auftritt des Präsidenten Donald Trumps in Arizona als "beängstigend und verstörend" bezeichnet. Er zweifele an Trumps Fähigkeit zur Amtsausübung und frage sich, was den Präsidenten antreibe, sagte Clapper dem Sender CNN. "Wie lange noch ... muss das Land diesen Alptraum ertragen?" Trump hatte bei einer Kundgebung in Phoenix in einem emotionalen Auftritt seine Haltung zu den rassistischen Vorfällen von Charlottesville verteidigt und die Medien angegriffen. "Die einzigen, die Hassgruppen eine Plattform bieten, sind die Medien und die Fake News Medien", sagte Trump. "Die Reporter mögen unser Land nicht."

Clapper war im Januar aus dem Amt geschieden, er hatte mit Trump über die Frage der Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf gestritten. In CNN zeigte sich Clapper besorgt über Trumps Zugriff auf die US-Atomwaffen. Wenn er in einem Wutanfall entscheiden würde, gegen den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un vorzugehen, wäre er kaum zu stoppen. "Das ganze System baut darauf auf, im Notfall eine schnelle Antwort (Atomschlag) sicherzustellen", sagte er.