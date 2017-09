Berlin. Ein Zuwanderungsgesetz ist nach den Worten des stellvertretenden FDP-Vorsitzenden Wolfgang Kubicki eine Voraussetzung für eine Koalition mit den Liberalen. Die Menschen hätten zurecht Sorgen, dass Deutschlands Leistungsfähigkeit nicht ausreiche, den Ansturm von Millionen Menschen zu verkraften. "Wir müssen den Menschen wieder das Gefühl gegen, dass wir das im Griff haben", sagte Kubicki der Deutschen Presse-Agentur.

Deutschland brauche "jedes Jahr 300 000 bis 400 000 junge, gut ausgebildete Menschen". Denn bis 2030 fehlten Schätzungen zufolge bis zu sechs Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter. Im übrigen sei es legitim, dass Flüchtlinge aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland kommen. "Es ist nicht verwerflich, irgendwo anders besser leben zu wollen." Gerade dafür sei ein Zuwanderungsgesetz wichtig, um selbst entscheiden zu können, wer nach Deutschland kommen solle und wer nicht, machte der FDP-Vize deutlich.Mit Blick auf die Grünen und eine mögliche sogenannte Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen, sagte Kubicki, eine Vermögensteuer werde es mit den Liberalen nicht geben. Zudem müsse der Solidaritätszuschlag in den kommenden Legislaturperiode umgehend abgeschafft werden. Die SPD unter Martin Schulz habe in dieser Frage offensichtlich inzwischen eine ähnliche Position.Nach der erneuten Festnahme deutscher Staatsbürger in der Türkei hat die FDP die Bundesregierung aufgefordert, Präsident Recep Tayyip Erdogan endlich eine klare Ansage zu machen. Erdogan begreife nur, "dass wir es ernst meinen, wenn er es spürt", sagte Kubicki. "Wir müssen aufhören zu reden und öffentlich zu deklamieren." Erdogan werde es spätestens dann spüren, dass Deutschland es ernst meine, wenn es für die Wirtschaft schlechter läuft. So sollten für drei oder sechs Monate keine Hermesbürgschaften an deutsche Unternehmen für den Handel mit der Türkei ausgegeben werden. Die FDP hat für Sonntag einen Sonderparteitag in Berlin einberufen.