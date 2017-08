Berlin. (epd/KNA) Die Zahl der Asylsuchenden in Deutschland wird sich nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden in den kommenden Monaten erhöhen. Das geht aus einer Beurteilung des Gemeinsamen Analyse- und Strategiezentrums illegale Migration (Gasim) hervor, über die die "Welt am Sonntag" berichtet. Hintergrund sind die Zahl der Überfahrten über das Mittelmeer, das Erreichen der Kapazitätsgrenze in Italien, die Asylpolitik Skandinaviens sowie die grenzpolizeilichen Feststellungen im Juli. Am Gasim beteiligen sich unter anderem Vertreter von Bundespolizei, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Bundesnachrichtendienst und Auswärtigem Amt. Angesichts der Migration über das Mittelmeer gibt es wieder vermehrt Stimmen, die eine Unterbringung der afrikanischen Asylsuchenden in Afrika fordern. "Wir müssen dafür sorgen, dass diejenigen, die sich aus rein wirtschaftlichen Gründen auf den Weg zu uns machen, schon in Afrika zurückgewiesen werden", sagte Innenstaatssekretär Ole Schröder (CDU) der "Welt am Sonntag". Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hält es für richtig, dass die italienische Küstenwache Bootsflüchtlinge nach Libyen zurückbringt. Zunächst sei es wichtig, "dass wir alles dafür tun, dass niemand im Mittelmeer ertrinkt", sagte er im Deutschlandfunk. Herrmann sprach sich dafür aus, Camps in Libyen oder anderen afrikanischen Ländern zu errichten, die von der EU unterstützt werden müssten. Unterdessen kann Deutschland erstmals seit 2011 wieder Flüchtlinge nach Griechenland abschieben. Das betätigte der griechische Migrationsminister Ioannis Mouzalas. Die Wiederaufnahme der Dublin-Regeln soll für Flüchtlinge gelten, die nach März 2017 aus Griechenland in andere EU-Länder weitergereist sind.