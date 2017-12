Berlin/Luxemburg. (epd) In Deutschland sind im ersten Halbjahr 2017 weit mehr Asylentscheidungen getroffen worden als in den übrigen 27 EU-Staaten zusammen. Nach vom Europäischen Statistikamt Eurostat zur Verfügung gestellten Zahlen, wurden in der Bundesrepublik knapp 358 000 Entscheidungen getroffen. Im Rest der Europäischen Union (EU) waren es etwa 215 000 Entscheidungen, die jeweils Erstanträge von Asylbewerbern betrafen.

Laut "Welt" belief sich die von Eurostat gemeldete Zahl der Entscheidungen in der übrigen EU allerdings auf nur rund 199 000. Eurostat konnte die Differenz auf Anfrage zunächst nicht erklären. Deutschland sei weiter das mit Abstand wichtigste Zielland für Flüchtlinge und Migranten in Europa, hieß es im Bericht der "Welt". Seit April 2016 kämen in jedem Monat relativ konstant rund 15 000 neue Schutzsuchende an. Im Oktober seien es laut Bundesinnenministerium 15 170 gewesen. Von Januar bis Oktober seien insgesamt 156 000 Asylbewerber eingereist.Für die Klagen von Asylbewerbern hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Nürnberg nach eigenen Angaben in diesem Jahr fast 20 Millionen Euro bezahlt. Damit hätten sich die Kosten gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt.Die Klagen gegen Asylentscheidungen seien im ersten Halbjahr 2017 deutlich angestiegen. Etwa jeder vierte Asylbewerber war dabei vor Gericht erfolgreich, deutlich mehr als 2016. Bis zum 21. November habe das Bundesamt etwa 19 Millionen Euro für Gerichtskosten ausgegeben. Die Ausgaben für 2017 liegen damit schon jetzt 7,8 Millionen Euro über den Gesamtkosten von 2016.Gleichzeitig steigt die Zahl der Fälle von Kirchenasyl. Beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge waren in den ersten neun Monaten dieses Jahres insgesamt 1126 Fälle von Kirchenasyl gemeldet. Im vergangenen Jahr hatte die Zahl deutlich niedriger gelegen: Von Mai bis Dezember waren es 622 Fälle. Die Behörde bestätigte die steigenden Fallzahlen. Auf der Innenministerkonferenz am Donnerstag und Freitag dieser Woche in Leipzig wollen die Länderminister über das Thema Kirchenasyl diskutieren.