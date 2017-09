Warschau/Budapest. Der ungarische Regierungschef Viktor Orban hat am Freitag in Warschau während eines offiziellen Staatsbesuches Polen seine Solidarität im Konflikt mit der EU zugesichert. Nach einem Treffen mit der polnischen Premierministerin Beata Szydlo sagte er, das Verhalten der EU gegenüber Polen gleiche einer "Inquisition" und zeuge von "mangelndem Respekt".

Die EU-Kommission hatte im Vorjahr ein Rechtsstaatsverfahren gegen Polen eingeleitet. "Ungarn wird ein solches Vorgehen niemals unterstützen", sagte Orban. Die polnische Premierministerin Beata Szydlo betonte die Einigkeit mit Ungarn in Fragen der EU-Politik. So habe man habe einen gemeinsamen Standpunkt in der "Immigrationskrise" sowie Fragen der Sicherheit.Trotz Streits um die Flüchtlingspolitik mit Angela Merkel hofft Orban, dass sie am Sonntag die Bundestagswahl gewinnt. "Wir sprechen ein stilles Gebet dafür, dass das Mandat der jetzigen Kanzlerin verlängert wird, denn unter den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ist dies vom ungarischen Standpunkt aus unser Interesse", sagte Orban am Freitag im Staatsrundfunk.