Die Folgen der Flüchtlingskrise beschäftigen die Gerichte. Allein in den ersten fünf Monaten gingen 146 000 neue Klagen von Asylbewerbern ein.

Berlin. (KNA) Die Zahl der Asylklagen ist stark angestiegen. An den deutschen Verwaltungsgerichten waren im ersten Halbjahr 2017 rund 280 000 Verfahren anhängig, wie die Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion mitteilte. Damit habe sich dieser Wert innerhalb der ersten sechs Monate des Jahres nahezu verdoppelt, hieß es am Montag aus dem Büro der Abgeordneten Ulla Jelpke, die die Anfrage gestellt hatte. Ende 2016 waren rund 154 500 Verfahren anhängig.Die meisten der von Januar bis Mai neu registrierten 145 716 Klagen, Berufungen und Revisionen stammten von Flüchtlingen aus Afghanistan mit 38 092 und Syrien mit 19 923 Anträgen. Gerade bei diesen Gruppen sei die Aussicht der Kläger auf eine positive Entscheidung zugleich besonders hoch, hieß es. Die Erfolgsquote lag - abzüglich der sonstigen Verfahrenserledigungen - bei 60 Prozent für afghanische und 79 Prozent für syrische Kläger.Zu den "sonstigen Verfahrenserledigungen" gehören etwa Fälle, in denen die Klagen mehrerer Familienmitglieder zusammengezogen werden oder ein Rückzug der Klage durch den Kläger erfolgt oder eine Erledigungserklärung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) vorliegt. Insgesamt fällten die Verwaltungsgerichte zwischen Januar und Mai 38 648 Entscheidungen. Das entspricht laut Linken-Bundestagsfraktion aufs Jahr hochgerechnet einem Anstieg um 30 Prozent gegenüber 2016. Damals wurde 70 904 Verfahren entschieden.Trotzdem halte diese Entwicklung mit der Zahl der eingehenden Klagen nicht Schritt, erklärte Jelpke. Nach dem BAMF seien nun die Verwaltungsgerichte aufgrund politischer Vorgaben überlastet. Laut Jelpke sank die Anerkennungsquote für afghanische Flüchtlinge von 77,6 Prozent im Jahr 2015 auf 46,4 Prozent.Laut Antwort der Bundesregierung verlängerte sich unterdessen auch die Verfahrensdauer beim BAMF. Vom Zeitpunkt der Asylantragstellung bis zur Entscheidung lagen den Angaben zufolge im vergangenen Jahr 7,1 Monate; das waren rund zwei Monate mehr als 2015. Zur Begründung wurde auf komplexe Altfälle verwiesen, die in den vergangenen Monaten abgearbeitet worden seien.Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte, man habe nach Einführung der beschleunigten Asylverfahren durchaus mit einer wachsenden Zahl an Klagen gerechnet. Zugleich wies er die Darstellung zurück, wonach die Erfolgsquote bei Klägern aus Afghanistan bei 60 Prozent liege. Inklusive der Klagen, die in die Kategorie "sonstige Verfahrenserledigungen" fielen, liege die Quote bei rund 30 Prozent.