Berlin/Rom/Brüssel. Im zentralen Mittelmeer könnten nach dem vorläufigen Rückzug mehrerer Hilfsorganisationen (NGOs) zusätzliche EU-Schiffe zur Rettung von Migranten eingesetzt werden. Die EU-Kommission brachte eine mögliche Ausweitung der EU-Operation Triton ins Spiel. Bei Bedarf könne der Einsatzplan durch die europäische Grenz- und Küstenwache angepasst werden, sagte eine Sprecherin. Es sei aber an den Behörden in Italien, eine entsprechende Anfrage zu stellen.

Im Innenministerium in Rom wird das Medienberichten zufolge in Erwägung gezogen. Müssen wieder mehr Migranten gerettet werden, könnten NGO-Schiffe durch Triton-Schiffe ersetzt werden. Angesichts der deutlich sinkenden Zahlen an ankommenden Migranten in Italien könnte das möglicherweise aber gar nicht nötig werden. Die libysche Küstenwache zeigt seit einiger Zeit deutlich stärker Präsenz im Mittelmeer - vermutlich auch auf Druck aus Rom und Brüssel hin. Am Wochenende hatten Ärzte ohne Grenzen, Sea Eye und Save the Children angekündigt, sich vorläufig aus dem Rettungsgebiet vor Libyen zurückzuziehen. Als Grund nannten sie Drohungen libyscher Behörden gegen die humanitären Schiffe im Seenotrettungsgebiet.Unterdessen sagte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz dass er die Themen Migration und Integration künftig nicht mehr beim Bundesinnenministerium ansiedeln möchte. "Integration und Teilhabe sind gesellschaftspolitische Themen und keine Frage der inneren Sicherheit." Linke und Grüne plädieren ebenfalls dafür, dem Bundesinnenministerium die Zuständigkeit zu entziehen - sie wollen ein eigenes Ministerium.