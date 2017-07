Berlin. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat vor einer neuen großen Flüchtlingskrise gewarnt und fordert schnelle europäische Antworten. "Wer auf Zeit spielt und versucht, das Thema bis zur Bundestagswahl zu ignorieren, verhält sich zynisch", sagte Schulz mit Blick auf Kanzlerin Angela Merkel (CDU) der "Bild am Sonntag". Die Situation in Italien mit Tausenden über das Mittelmeer ankommenden Migranten sei "hochbrisant". CSU-Chef Horst Seehofer sagte der "Welt am Sonntag", im Moment sei die Lage beruhigt. "Aber wir wissen alle: Die Migrationswelle wird weitergehen." Der Ministerpräsident bekräftigte die Forderung nach einer Flüchtlings-Obergrenze, die Merkel ablehnt.

Schulz will an diesem Donnerstag mit dem italienischen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni über die Lage sprechen. Er schlug vor, mit finanzieller Unterstützung der EU-Kommission sollten EU-Partner Italien Flüchtlinge abnehmen - Deutschland aber ausgenommen. "Jetzt sind die anderen EU-Mitgliedsstaaten dran." Der SPD-Chef verwies auf 2015, als "über eine Million Flüchtlinge" weitgehend unkontrolliert nach Deutschland gekommen seien. Merkel habe die Grenze offen gehalten. "Aus gut gemeinten humanitären Gründen, aber leider ohne Absprache mit unseren Partnern in Europa", sagte Schulz. "Wenn wir nicht handeln, droht sich die Situation zu wiederholen". Damals wurden rund 890 000 Flüchtlinge in Deutschland registriert.Die Linke kritisierte die Diskussion. "Wir brauchen kein Gerede über Obergrenzen, sondern europäische Solidarität", sagte Fraktionsvize Jan Korte. Die SPD hätte in der Regierung Zeit für solche Maßnahmen gehabt. (Kommentar, Seite 5)