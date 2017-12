Die Weichen in der Flüchtlingspolitik werden in Berlin oder Brüssel gestellt. Doch im Alltag hängt viel an den Kommunen. Außerdem hat der neue Städtetagschef Markus Lewe noch ein anderes Thema, das ihm am Herzen liegt.

Integration kommt voran

Sache der Länder

Berlin. (dpa/KNA) Die Kommunen haben auf die Bedeutung des Familiennachzugs für die Integration von Flüchtlingen hingewiesen, zugleich aber vor einer Überforderung gewarnt. Man habe die Erfahrung gemacht, dass "in einem überschaubaren Bereich" der Nachzug enger Familienangehöriger die Integration erleichtern könne, sagte der neue Präsident des Deutschen Städtetags, Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU), am Donnerstag."Die kluge Lösung besteht letztlich darin, dass wir auf der einen Seite die Städte nicht überfordern, aber auch auf der anderen Seite die Integrationschancen Geflüchteter nicht beeinträchtigen können." Ab wann genau eine Stadt überfordert sei, lasse sich wohl nicht genau messen, sagte Lewe. Seiner Meinung nach könnten Städte im Moment "im Großen und Ganzen" gut mit dem Thema Integration von Geflüchteten umgehen. "Es wird sicherlich schwierig, wenn ganze Großfamilien sich eingeladen fühlen", sagte er. Bei Familiennachzug, der für Menschen mit eingeschränktem Schutz derzeit ausgesetzt ist, geht es nur um die Kernfamilie - um Ehepartner und minderjährige Kinder oder um die Eltern von Minderjährigen.Skeptisch zeigte sich Lewe mit Blick auf Überlegungen der Parteien, einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter zu etablieren. "Alle wollen mehr Betreuung für Grundschulkinder, auch die Städte. Denn vielen Eltern ist wichtig, dass ihre Kinder, die am Vormittag in der Grundschule lernen, auch nachmittags betreut und gefördert werden."Lewe warnte aber: "Ein Rechtsanspruch auf Nachmittagsbetreuung und -förderung darf nicht durch Bundesgesetz geregelt werden, wie dies die Parteien der Sondierungen in ihren Wahlprogrammen vorgesehen haben. Dann würde die kommunale Kinder- und Jugendhilfe für eine Bildungsaufgabe zuständig, die in die Hand der Schulen und damit der Länder gehört." Das widerspreche dem Föderalismus. Union, SPD und Grüne hatten die Ganztagsbetreuung in ihren Wahlprogrammen genannt. 2015 seien 32 Prozent der Grundschulkinder in Ganztagsschulen und weitere 16 Prozent nachmittags in Horten betreut worden. Lewe verwies aber auf eine Prognos-Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums, wonach für 560 000 Kinder zusätzliche Plätze oder umfangreichere Betreuungszeiten erforderlich seien.