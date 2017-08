Warschau. EU-Ratspräsident Donald Tusk hat polnischen Staatsanwälten Rede und Antwort zum Flugzeugunglück von Smolensk 2010 gestanden. Überschattet wurde die Zeugenaussage des liberalen Ex-Regierungschefs von Drohungen des jetzigen starken Mannes in Warschau: Tusk habe Grund, sich zu fürchten, sagte Jaroslaw Kaczynski, Chef der nationalkonservativen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS), in einem Interview. "Das ist jetzt ein Fall, es gibt noch andere." Bei dem Absturz nahe der Stadt Smolensk waren 96 Menschen getötet worden, darunter Kaczynskis Zwillingsbruder Lech, der damalige Präsident. Die Staatsanwaltschaft wirft den Verantwortlichen vor, keine sofortige Identifizierung der nach Polen heimgebrachten Leichen angeordnet zu haben. Die PiS-Führung will mit neuen Ermittlungen ihre Theorie untermauern, das Unglück sei ein Anschlag gewesen. Seit November läuft in Polen eine umstrittene Exhumierung der Absturzopfer, bei der in Särgen nach Medienberichten fremde Leichenteile gefunden worden sind.