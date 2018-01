Wien. In Österreich schlägt ein Skandal um Nazi-Liedtexte bei einer Burschenschaft, der auch der FPÖ-Spitzenpolitiker Udo Landbauer angehörte, hohe Wellen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen erklärte am Donnerstag im "Ö1 Morgenjournal", er sei fassungslos gewesen, als er vom Text erfahren habe. In dem Liederbuch der Burschenschaft Germania heißt es: "Da trat in ihre Mitte der Jude Ben Gurion: ,Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million.'" Die Nazis hatten sechs Millionen Juden ermordet. Landbauer, FPÖ-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Niederösterreich am Sonntag, erklärte, den Text weder gekannt noch je gesungen zu haben. Die Passage verstoße "gegen alle meine Grundprinzipien", sagte der 31-Jährige in der Nachrichtensendung "ZiB2". Er habe seine Mitgliedschaft nach Bekanntwerden der Vorwürfe sofort niedergelegt. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache erklärte, es handle sich um ein "wirklich widerliches und antisemitisches Lied". Strache hat noch ganz andere Sorgen: In seinem Büro ist eingebrochen worden. "Aktuell laufen die Ermittlungen. Welches Motiv dahinter stecken könnte, ist unklar", sagte Michaela Kardeis, Generaldirektorin für die Öffentliche Sicherheit im Innenministerium, am Donnerstag. Zuvor war bekannt geworden, dass in dem Büro Wanzen gefunden worden sind.