Mit ihrem Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen stehen die USA isoliert da. Experten in aller Welt befürchten aber, dass die Entscheidung Trumps Trittbrettfahrer auf den Plan rufen könnte.

Bürgermeister von Pittsburgh wehrt sich gegen Trumps Spruch Der Bürgermeister von Pittsburgh, Bill Peduto, hat sich entsetzt darüber gezeigt, dass US-Präsident Donald Trump seine Stadt für die Absage des Pariser Klimaschutzabkommens benutzt. Er repräsentiere Pittsburgh und nicht Paris, begründete Trump am Donnerstagabend den Rückzug der USA aus dem historischen Abkommen zum Kampf gegen den Klimawandel. "Ich bin entsetzt, dass der Präsident meine Stadt benutzt, um seine inakzeptable Entscheidung zu rechtfertigen", sagte Peduto in einer Erklärung. "Ich war einer der Bürgermeister der Länder, die nach Paris gingen, um für das Abkommen zu kämpfen", fügte der Demokrat hinzu. "Meine Stadt, die sich von Jahrzehnten des industriellen Blutvergießens endlich erholt hat, wird alles Mögliche tun, um für unsere eigenen Umweltstandards zu werben." Unternehmen aus der Sparte der erneuerbaren Energien gehörten zu den größten Arbeitgebern im Energiesektor. Er betonte in einer Twitter-Nachricht: "Als Bürgermeister von Pittsburgh versichere ich, dass wir den Richtlinien des Pariser Abkommens folgen werden - für unsere Menschen, unsere Wirtschaft und unsere Zukunft". (dpa)

Berlin. Das Besondere am Pariser Klimaabkommen ist, dass zum ersten Mal alle Staaten einen Beitrag leisten müssen, um die Erderwärmung zu bremsen. Diese Einigung hat US-Präsident Donald Trump jetzt aufgekündigt. Wichtige Fragen und Antworten:Wie geht es nun weiter?Die USA dürfen noch vier Jahre lang bei Klimakonferenzen dabei sein. Unklar ist, wie sie sich dort verhalten werden. Das Pariser Klimaabkommen muss drei Jahre lang wirksam sein, bevor ein Staat kündigen darf, zudem gibt es eine "Kündigungsfrist" von einem Jahr. Daher können die USA frühestens am 4. November 2020 aussteigen - einen Tag nach der nächsten Präsidentenwahl-Wahl.Was könnte Deutschland international tun?Wenig. Dass es der Bundesregierung gelingen könnte, Trump noch umzustimmen, ist unrealistisch. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) sagt, es wäre falsch, den konfrontativen Stil Trumps zu imitieren. Deutschland stehe für "eine andere Art von Diplomatie". Der Fraktionschef der Grünen im Bundestag, Anton Hofreiter, schlägt Klima-Partnerschaften mit progressiven US-Bundesstaaten vor.Was ist im Klimaschutz durch Paris bereits passiert?Für Paris haben fast alle Staaten Klimaschutzpläne erstellt. Deutschland und andere Industrieländer haben ärmeren Ländern dabei geholfen. Fast alle Länder haben das Ziel, erneuerbare Energien auszubauen. Allein das führe zu einem großen Reduktionseffekt von mehreren Milliarden Tonnen Treibhausgasen, sagt Niklas Höhne, Gründer der Denkfabrik Newclimate Institute.Was bewirkt das für den Klimaschutz?Es ist unklar, ob die US-Treibhausgase weiter sinken oder nun steigen. Allein schon wegen der wirtschaftlichen Vorteile werden viele Bundesstaaten weiter auf das günstige und klimafreundlichere Gas und auf erneuerbare Energien setzen. Weit mehr Einfluss als der Abschied von Paris habe das bereits begonnene Zurückdrehen nationaler Klima- bestimmungen in den USA, sagte Jakob Wachsmuth vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung. So müssen etwa Behörden bei Entscheidungen nicht mehr die Klima-Auswirkungen bedenken.Und was ist mit dem Geld, das die USA zugesagt hatten?Unter Präsident Barack Obama hatten die USA angekündigt, drei Milliarden US-Dollar in den Grünen Klimafonds einzuzahlen. Eine Milliarde ist bereits überwiesen. Trump will die Zahlungen einstellen.Wer profitiert von dem Ausstieg der USA?Kurzfristig werden amerikanische Kohle-, Gas- und Ölfirmen und ihre Beschäftigten profitieren. Allerdings geht dieses Plus zulasten der Firmen, die ihr Geld mit erneuerbaren Energien verdienen.