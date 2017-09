Donald Trump lässt kein gutes Haar am Atomabkommen mit dem Iran, es ist ihm verhasst. In Deutschland und anderswo wachsen die Sorgen, der Präsident könnte den Deal aufkündigen. Worum geht es?

Der Ton war sehr sachlich. Es gab kein Geschrei. Wir haben uns nicht mit Schuhen beworfen. US-Außenminister Rex Tillerson über sein erstes Treffen mit seinem iranischen Amtskollegen Mohamed Dschawad Sarif

New York. Donald Trump macht es spannend. Es geht um die Zukunft des Atomabkommens mit dem Iran. Der US-Präsident hat signalisiert, dass die USA sich nicht länger daran gebunden fühlen könnten. Jahrelang hatte die internationale Gemeinschaft darum gerungen, die iranische Regierung in eine bindende Vereinbarung zu integrieren. Die Unterzeichnung im Juli 2015 galt als historisch. Mit dem Abkommen zwischen Iran sowie USA, Russland, China, Frankreich, Großbritannien und Deutschland sollte die Sorge vor einer iranischen Atombombe zerstreut werden. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema:Warum steht das Abkommen jetzt auf dem Spiel?Die US-Regierung muss alle 90 Tage in einer Mitteilung an den Kongress schreiben, ob der Iran die Auflagen des Abkommens erfüllt. Trump hat angedeutet, dass er der Vereinbarung den Rücken kehren könnte. Er hat sie wiederholt als "schlechten Deal" bezeichnet.Hält sich der Iran an die Auflagen?Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) überwacht streng alle Atomanlagen des Landes. Laut Abkommen hat Teheran seine zur Uran-Anreicherung nötigen Zentrifugen von 19 000 auf 6000 verringert. Sie dürfen das radioaktive Material nur auf 3,67 Prozent anreichern. Die Bestände von angereichertem Uran wurden von fast 12 000 Kilogramm auf 300 Kilogramm reduziert - das gilt für 15 Jahre. Beim Schwerwasser, das in Reaktoren eingesetzt werden kann, die waffenfähiges Plutonium herstellen, sind 130 Tonnen erlaubt.Welche Argumente hat Trump denn dann gegen den Iran-Deal?Sie sind vorrangig politisch und strategisch begründet. Seine Regierung prüft, ob das Abkommen noch im nationalen Sicherheitsinteresse der USA ist. Washington sieht im Iran einen Feind der USA, einen Unruhefaktor im Nahen Osten, einen Finanzier und Unterstützer von Terrorismus. Immer wieder heißt es von Trump und seinen Ministern, Teheran erfülle den "Geist" des Abkommens nicht. Tillerson beruft sich dabei auf eine Passage aus dem Vorwort der Vereinbarung. Darin wird der Iran aufgefordert, einen "positiven" Beitrag zur Sicherheitslage in der Region zu leisten. Diese Erwartung habe Teheran nicht erfüllt, meint er. Tillerson nennt die iranischen Raketentests sowie die Rolle Teherans in den Konflikten in Syrien, im Jemen und im Irak. Aus Sicht der US-Regierung ist das größte Problem der Abmachung, dass sie den Iran nicht von seiner aggressiven Politik abhält. Manche Beobachter sagen, dass dies nicht Teil der Vereinbarung ist.Was ist, wenn Trump dem Iran bescheinigt, sich nicht an das Abkommen zu halten? Hieße das, dass sich die USA daraus zurückziehen?Nein, nicht direkt. Darauf wies UN-Botschafterin Haley unlängst hin. Trump würde den Ball dem Kongress zuspielen. Dieser hätte dann sechzig Tage Zeit, darüber zu entscheiden, ob die ausgesetzten Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft treten sollen. Entscheiden sich die Abgeordneten dafür, würden die USA ihrerseits die Bedingungen des Abkommens nicht erfüllen. Das käme einem Ausstieg gleich, der einen Dominoeffekt in Gang setzen könnte.Wie würde der Iran reagieren?Nach den Worten von Präsident Hassan Ruhani hätte die Islamische Republik in diesem Fall "freie Hand", zu handeln. Man sei dann in einer "stärkeren und besseren" Position als zuvor, sagt er. Brechen will der iranische Präsident den Deal nach eigener Darstellung nicht. Er könnte aber durch die konservativen Hardliner im eigenen Land massiv unter Druck gesetzt werden, auf den Schritt der USA zu reagieren.Wäre der Iran bereit zu neuen Verhandlungen?Nein. Es werde "absolut" keine Veränderungen des Abkommens geben, sagt Ruhani. "Es ist eine Vereinbarung, die zwei Jahre lange Verhandlungen über jedes einzelne Wort, jeden einzelnen Satz erfordert hat."Was hängt für Deutschland an dem Abkommen?Die deutsche Wirtschaft hat sich Milliardengeschäfte von der Einigung mit dem Iran erhofft. Vizekanzler Sigmar Gabriel zeichnet ein düsteres Bild für den Fall des Scheiterns. "Es ist fast tragisch, dass die Situation entstehen kann, dass das einzige funktionierende Abkommen zur Verhinderung der Weiterverbreitung von Atomwaffen jetzt nicht mehr funktionieren wird."Nach Gabriels Darstellung würde das Abkommen bei einem Ausscheren der Amerikaner "funktionsunfähig". "Dann wäre das ein schlimmes Zeichen für alle anderen Verhandlungen gegen die Weiterverbreitung von Atomwaffen", betont er vor allem mit Blick auf den aktuellen Atomstreit mit Nordkorea.