Washington. Die Erwartungen sind groß, die Aufmerksamkeit ist gigantisch: Zum ersten Mal hält US-Präsident Donald Trump eine Rede zur Lage der Nation. Wichtige Fragen und Antworten im Überblick:

Wann und wo spricht Trump?Die Rede begann am Dienstag um 21 Uhr (Ortszeit/3 Uhr MEZ) im Kapitol, sie dauert eine Stunde. Trump spricht bei einer gemeinsamen Sitzung des Senats und des Abgeordnetenhauses. Hinter ihm sitzen Vize Mike Pence, der zugleich Präsident des Senats ist, und Paul Ryan, der Sprecher des Repräsentantenhauses.Wie war Trumps erste Rede?In seiner ersten Rede vor dem Kongress schlug er einen versöhnlichen Ton an und konnte damit überzeugen, dass er sich an die Witwe eines getöteten US-Soldaten wandte. Der CNN-Kommentator Van Jones sagte im Anschluss, dies sei der Moment gewesen, in dem Trump Präsident geworden sei. Wenige Tage später zeigte sich der Republikaner weit weniger präsidial: Er beschuldigte seinen Amtsvorgänger Barack Obama, ihn abgehört zu haben.Wer darf bei der Rede zuhören?Das Weiße Haus und die Mitglieder des Kongresses laden traditionell Gäste ein - die Auswahl ist hochpolitisch. In der Loge von First Lady Melania Trump werden zwei Familien sitzen, deren Töchter von Gangmitgliedern getötet wurden. Die Demokraten haben junge Einwanderer eingeladen, die bislang nur einen temporären Schutz haben.Gibt es eine Gegenrede?Ja, die Opposition hält sie. Das ist für Nachwuchshoffnungen oft ein guter Anlass, sich einem nationalen Publikum zu präsentieren. Die Demokraten haben diesmal Joe Kennedy III. ausgewählt - Großneffe des früheren Präsidenten John F. Kennedy und Enkel von dessen Bruder Robert. Der 37-Jährige, der für Massachusetts im Repräsentantenhaus sitzt, drängte bisher nicht auf die große politische Bühne, sorgte aber mit scharfer Kritik an Trump und den Republikanern für Aufmerksamkeit.