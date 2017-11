München/Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat CSU-Chef Horst Seehofer bei den Jamaika-Gesprächen einen Ministerposten angeboten. "Ich bin von der Union und ihrer Vorsitzenden bei den Jamaika-Sondierungen gefragt worden, ob ich für den Fall der Fälle ein Ministeramt übernehmen würde", sagte Seehofer der "Bild am Sonntag". Das habe sich durch das Ende der Gespräche erledigt.

Seehofer hält sich noch offen, ob er Parteichef bleiben will. "Nun werde ich erstaunlicherweise von vielen Parteifreunden mit der Argumentation bedrängt, es sei für Bayern und Deutschland wichtig, dass ich diese Funktion behalte und erneut als Parteichef kandidiere. Das raten mir auch Leute, die mich bisher kritisiert haben. In dieser Frage bin ich aber noch unentschieden", sagte Seehofer. Er werde einer Verjüngung an der Spitze nicht im Wege stehen, versicherte er: "Ich klammere nicht und arbeite ernsthaft an einer Zukunftslösung für die CSU mit." In der CSU tobt ein Machtkampf um die Führung der Partei und des Freistaats Bayern. Eine Entscheidung soll bis Anfang Dezember fallen.Im Tauziehen um die personelle Erneuerung bei der CSU hält es der Passauer Politikwissenschaftler Heinrich Oberreuter noch nicht für ausgemacht, dass diese auf eine Nominierung von Finanzminister Markus Söder als Ministerpräsidenten-Kandidat bei der Landtagswahl 2018 hinausläuft. "Davon kann man nicht ausgehen, aber es gibt schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es in diese Richtung geht", sagte Oberreuter der "Nürnberger Zeitung". Seehofer habe sich mit dem Beratergremium - bestehend aus den beiden CSU-Ehrenvorsitzenden Edmund Stoiber und Theo Waigel sowie Landtagspräsidentin Barbara Stamm - einen "Rat der Weisen" an die Seite geholt. Es sei auch denkbar, dass dieser "Rat der Weisen" im Einvernehmen mit anderen zu einem Konzept ohne Beförderung Söders komme, das auf breite Zustimmung stößt, sagte der Politiologe. In diesem Fall würde Söder den Schwarzen Peter bekommen, falls er dagegen vorginge.Weiter sagte Oberreuter: "Ich hätte auch erwartet, dass Seehofer ein paar Bemerkungen kämpferischer Natur zu dem Stil macht, den Boss in Berlin die Kastanien aus dem Feuer holen zu lassen und ihm daheim Feuer unter die Hose zu legen." Seehofer steht seit dem Absturz der CSU bei der Bundestagswahl unter Druck, mindestens ein Amt abzugeben.