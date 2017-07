Ypern. Mit einer Gedenkfeier auf dem alliierten Soldatenfriedhof Tyne Cot in der Nähe von Ypern erinnerte Belgien an die Schlacht von Passchendaele vor 100 Jahren. Die rund einhunderttägige dritte Flandernschlacht begann am 31. Juli 1917. Auf alliierter Seite kämpften unter anderem Briten, Franzosen, Kanadier, Australier und Neuseeländer um die vorübergehende Eroberung eines von deutschen Soldaten besetzten Höhenzugs. Es kamen bis zu einer halben Million Soldaten ums Leben, wurden verwundet oder gerieten in Gefangenschaft. An der Zeremonie nahmen etwa 4000 Nachfahren von Beteiligten, das belgische Königspaar Philippe und Mathilde, Großbritanniens Prinz William sowie dessen Frau Kate und Bundesaußenminister Sigmar Gabriel teil. Bild: Kurt Desplenter/Belga/dpa