Reiner Meier wittert Gefahr für den Ruhetag des Herrn: Eine Allianz von Kaufhäusern fordert den "Selbstbestimmten Sonntag". Der CSU-Abgeordnete will den Anfängen wehren - mit einer Online-Petition.

Nicht mit der CSU

Weiden/Berlin. Die Initiative "Selbstbestimmter Sonntag" von Karstadt, Kaufhof und der KaDeWe-Group kämpft darum, selbst entscheiden zu dürfen, wann Kunden in den Laden strömen können. Derzeit verfügen die Bundesländer darüber, ob und wie oft Geschäfte sonntags geöffnet sein dürfen. Die Kommune bestimmt den genauen Termin.Vier offene Sonntage im Jahr seien nicht genug, um mit dem Online-Handel mithalten zu können, argumentiert Karstadt-Chef Stephan Fanderl: "Die Diskriminierung des innerstädtischen Einzelhandels muss beendet werden." Der Sonntag sei einer der verkaufsstärksten Tage im Online-Handel. In der Bekleidungsbranche würden 25 Prozent aller Artikel online bestellt."Solange wir die absolute Mehrheit in Bayern haben", hält Reiner Meier dagegen, "wird es keine Aufweichung geben." Warum dann eine Online-Petition? Der Abgeordnete aus Altmugl bei Neualbenreuth (Landkreises Tirschenreuth) will präventiv gegensteuern: "Die Kaufhäuser haben ein massives Interesse, verkaufsoffene Sonntage bundesweit freizugeben, und werden dann versuchen, politisch Stimmung zu machen."Deshalb hat der Bezirksvorsitzende der Christlich-Sozialen-Arbeitnehmer-Union (CSA) am Dienstag einen Aufruf an rund 5000 CSA-Mitglieder versandt: "Wir bitten Sie herzlich, sich an der Online-Petition ,Der Sonntag muss frei bleiben!' auf www.change.org/sonntag aktiv zu beteiligen." Auch die Frauen-Union und die Junge Union unterstützen Meiers Initiative.Man müsse sich gegen die totale Ökonomisierung des Lebens wehren, fordert Meier. An der Petition könne sich jeder beteiligen. "Für uns in Bayern ist der Sonntag unantastbar." Das gesellschaftliche Leben und das Familienleben würden Schaden nehmen. "Arbeitnehmer müssen ohnehin schon überall mit Smartphones und Tabletts erreichbar sein - wenn man den Sonntag auch noch opfert, hat man überhaupt keine Ruhe mehr."Und Meier ist überzeugt: "Wer heute am Sonntagsschutz sägt, der stellt morgen auch die Lohnzuschläge für Sonntagsarbeit in Frage." Man erlebe gerade von vielen Seiten Angriffe auf die gesetzliche Regelung der Arbeitszeiten. Diese seien aber eine wichtige Errungenschaft und ein zentrales Arbeitnehmerrecht.