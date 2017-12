Berlin. (dpa/epd) Bundeskanzlerin Angela Merkel und die CDU-Spitze haben das Verbrennen israelischer Fahnen bei Anti-Israel-Protesten in Berlin scharf verurteilt. "Wir wenden uns gegen alle Formen von Antisemitismus und Fremdenhass", sagte Merkel am Montag in Berlin nach Sitzungen der CDU-Spitzengremien. Der CDU-Bundesvorstand verurteile einstimmig diese Verletzungen rechtsstaatlicher Grundsätze. Keinerlei Meinungsunterscheide - auch nicht über die Frage des Status von Jerusalem - rechtfertigten ein solches Vorgehen. "Der Staat muss mit allen Mitteln des Rechtsstaates dagegen einschreiten." Am Freitag waren bei einer pro-palästinensischen Demonstration am Brandenburger Tor israelische Flaggen verbrannt worden. Zehn Menschen wurden festgenommen. Es wird wegen der Verletzung von Hoheitszeichen ausländischer Staaten ermittelt. Am Sonntagabend war erneut eine israelische Flagge in Flammen aufgegangen.

Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat sich besorgt geäußert. "Für Antisemitismus, egal in welchem Gewand, darf es keine Duldung geben", erklärte Präsident Josef Schuster am Montag in Berlin. Der Zentralrat warnte vor einer "Spirale des Hasses und der Gewalt". Der Präsident forderte ein konsequentes Vorgehen der Behörden: "Durch falsche Toleranz oder fehlende Konsequenzen könnten sich radikalisierte Kräfte ermutigt fühlen. Das darf nicht passieren."