Teheran. Eine Woche nach dem Beginn der Demonstrationen gegen Klerus und politische Führung im Iran haben die staatlichen Revolutionsgarden die Proteste für gescheitert erklärt. Der Oberkommandierende Mohamed Ali Dschafari räumte am Mittwoch ein, dass die Demonstrationen sich zunächst ausgeweitet hätten. Sie seien aber am Einsatz der Sicherheitskräfte und an der Weigerung vieler Menschen, sich den Demonstranten anzuschließen, gescheitert. Die den Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim veröffentlichte Fotos von deren angeblichen Anführern. Zugleich warnte die Staatsanwaltschaft die Demonstranten, dass die Strafen härter würden, je länger die Unruhen andauerten.

Wie ausgeprägt die Proteste waren, blieb zunächst unklar. Twitter-Konten von Aktivisten zeigten Videos von Märschen, die in den Städten Karadsch, Maschad, Khorramabad, Hamadan und Tabris gefilmt worden sein sollen. Auch in der Hauptstadt Teheran soll es Versammlungen gegeben haben. Stunden nach neuen regimekritischen Protesten organisierte die staatliche Führung sehr viel größere Massendemonstrationen, um zu zeigen, dass das System vom Volk unterstützt werde.Bis zum Dienstagabend sollen mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen sein, die meisten von ihnen Demonstranten. Zudem gab es weitere Festnahmen. In Teheran waren bis Dienstag laut Nachrichtenagentur Ilna in drei Tagen 450 Menschen festgenommen worden. Landesweit sollen es mehr als 1000 gewesen sein. Das Ausland beobachtet die Proteste weiter aufmerksam. Die USA forderten eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates und erneuerten auch ihre Kritik an der Führung des Irans. Die internationale Gemeinschaft könne nicht ruhig zusehen, wenn Demonstranten mit Gewalt begegnet werde, sagte die Sprecherin von US-Präsident Donald Trump, Sarah Sanders."In jedem Land müssen Menschen das Recht haben, ihre politische und ihre wirtschaftliche Meinung frei zu äußern, für ihre Rechte einzutreten - und das muss auch im Iran gelten", sagte Außenminister Sigmar Gabriel.