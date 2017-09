Mit der AfD und der FDP ziehen gleich zwei weitere Parteien in den Bundestag ein. Und am Ende können sich auch nur diese beiden als klare Gewinner des Wahlabends fühlen.

Berlin. Aus einer Vorahnung wurde eine Tatsache: Auch wenn die AfD nicht an der Regierung beteiligt sein wird, ist sie doch der große Wahlgewinner. Auch Christian Lindner verbuchte einen Erfolg und führte seine FDP wieder in den Bundestag. Herbe Verluste gibt es dagegen für die Große Koalition: Der Schulz-Zug fuhr gegen die Wand und die Union kam auf das schlechteste Ergebnis seit 1949. Trotzdem bleibt Angela Merkel im Kanzleramt. Auch wenn Linke und Grüne wohl minimal zulegen konnten, bleiben sie hinter den eigenen Erwartungen zurück.Alice Weidel und Alexander Gauland: (AfD): Die Alternative für Deutschland (AfD) zieht mit rund 13 Prozent als drittstärkste Kraft in den Bundestag ein. Die beiden Spitzenkandidaten können sich als Gewinner sehen. Sie haben ihr Ziel erreicht und der AfD einen Platz im Parlament verschafft. Für Weidel als Politik-Neuling ist das ein besonderer Erfolg: Die 38-jährige Ökonomin stieß erst 2013 zur AfD. Im Team mit dem erfahrenen Alexander Gauland hat sie vor allem das Thema Zuwanderung in den Mittelpunkt gestellt. "Wir werden sie jagen", gab Gauland das Ziel in Richtung der neuen Regierung vor. "Wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen".Christian Lindner (FDP): Großer Jubel bei der FDP: Nach dem Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde 2013 kämpfte Christian Linder die Liberalen wieder zurück ins Parlament und ist damit ebenfalls ein klarer Wahlgewinner. Der 38-Jährige schaffte es offenbar glaubhaft, Wähler für liberale Ziele zu begeistern. Im Wahlkampf hatte er immer wieder den "Stillstand" in der Großen Koalition attackiert - und damit auch junge Menschen begeistert. Rhetorik-Experten hatten den FDP-Spitzenkandidaten zum besten Redner im Wahlkampf gekürt. Mit über 10 Prozent könnte die FDP an Seiten der Union und der Grünen in einer Jamaika-Koalition an der zukünftigen Regierung beteiligt sein. "Wir sind nicht zum regieren verdammt, aber wir sind bereit Verantwortung zu übernehmen", sagte Linder am Wahlabend.Angela Merkel (CDU): "Mutti macht's" - daran gab es von vornherein wenig Zweifel. Gegen die 63-jährige und ihre CDU kann keine Regierung gebildet werden. Und so ist es wieder an der amtierenden Kanzlerin in den kommenden Tagen andere Parteien zu Koalitionsgesprächen einzuladen. Als Gewinnerin kann sie sich dennoch kaum fühlen: Die rund 33 Prozent für die Union sind deutlich von den 41,5 Prozent bei der Bundestagswahl von vor vier Jahren entfernt.Martin Schulz (SPD): Bittere Enttäuschung nach großem Hype: Mit 100 Prozent war Martin Schulz zum Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten der SPD gekürt worden. Der Jubel war enorm und die Schulz-Euphorie brachte den Sozialdemokraten viele neue Mitglieder. Dafür ist der SPD-Absturz mit um die 20 Prozent jetzt umso herber. Der Hoffnungsträger aus Würselen scheiterte schließlich doch an der unerschütterlichen Dauerkanzlerin Angela Merkel. Im Wahlkampf hatte er Merkel noch einen Platz in seiner Regierung angeboten. Nach dem Debakel ist nun von einer Regierungsbeteiligung gar keine Rede mehr: "Der Platz der SPD ist bei diesem Wahlergebnis in der Opposition", sagte Thomas Oppermann, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, schon nach der ersten Hochrechnung in der ARD.