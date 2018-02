Washington. Die National Portrait Gallery in Washington hat Porträts von Ex-Präsident Barack Obama (56) und der früheren First Lady Michelle Obama (54) enthüllt. Die Bilder der Künstler Kehinde Wiley und Amy Sherald sind seit Dienstag für die Öffentlichkeit zu sehen. "Ziemlich scharf", war die erste Reaktion Barack Obamas. Über die Zusammenarbeit mit Wiley sagte er: "Ich habe versucht, kleinere Ohren herauszuhandeln." Die Galerie im Herzen der Hauptstadt beherbergt die einzig vollständige Sammlung von Porträts aller US-Präsidenten außerhalb des Weißen Hauses. Barack Obama wählte mit Wiley (40) auf Vorschlag der Galerie erstmals einen afro-amerikanischen Künstler für ein Präsidentenporträt aus. Obama war nach 43 weißen Vorgängern der erste schwarze Präsident der USA. Auch seine Frau Michelle wählte mit Sherald eine Afro-Amerikanerin, die sich in ihren Werken für Gleichberechtigung stark macht. Sherald (44) ist bekannt für ihre Porträts, die Gesichter von Schwarzen in unterschiedlichen Grautönen zeigen - so auch bei Michelle Obama. Bild: Andrew Harnik/dpa