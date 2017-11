Groko: Merkel und SPD rammen Pflöcke ein

Nach dem Scheitern der Jamaika-Gespräche baut die Kanzlerin Druck in Richtung SPD auf. "Sehr schnell" sollte es gehen, mahnt Merkel. Die Union warnt vor einem vorweihnachtlichen Wunschzettel - stellt aber selbst Bedingungen.

Kühlungsborn/Berlin. Nach dem Jamaika-Aus bringen sich Union und SPD für eine Neuauflage der großen Koalition in Stellung. Kanzlerin Angela Merkel drängt zu einer raschen Regierungsbildung. Neuwahlen erteilte die CDU-Chefin am Wochenende eine Absage. Die SPD zeigte sich gesprächsbereit, will aber kein neues Bündnis mit der Union um jeden Preis. Führende Sozialdemokraten stellten am Wochenende einen Strauß an inhaltlichen Bedingungen - die CDU warnte daraufhin die SPD, die Gespräche mit Maximalforderungen zu belasten. Aber auch die Union stellt bereits Bedingungen auf. Am Sonntag beriet das CDU-Präsidium über die Lage. Als "Maßstab" für eine Regierungsbeteiligung nannte Merkel, dass die Probleme Deutschlands gelöst werden würden und es den Menschen besser gehe als heute. Einen ausgeglichenen Haushalt und Änderungen beim Soli bezeichnete die Kanzlerin als "Leitschnur". "Man muss in Respekt aufeinander zugehen und dann vernünftige Lösungen für die Menschen und die Zukunft Deutschlands finden", betonte sie. Sie beklagte zudem, dass die SPD kein gutes Wort über die gemeinsame Regierungsarbeit finde. CSU-Chef Horst Seehofer sieht ein Bündnis aus Union und SPD als "die beste Variante für Deutschland". Er warnte in der "Bild am Sonntag" die SPD aber vor überzogenen Forderungen.Der "Süddeutschen Zeitung" zufolge hat die nordrhein-westfälische SPD für mögliche Sondierungsgespräche über eine Neuauflage der Großen Koalition Kernforderungen an die Parteispitze in Berlin formuliert. Dazu gehörten "eine paritätisch finanzierte Bürgerversicherung" und eine Rentenreform mit dem Ziel, das Rentenniveau zu sichern und perspektivisch auf rund 50 Prozent anzuheben, zitiert die Zeitung aus einem Brief des mitgliederstärksten SPD-Landesverbands an Parteichef Martin Schulz und Fraktionschefin Andrea Nahles. Gefordert wird unter anderem auch eine Reform der Einkommensteuer. Eine Obergrenze für Flüchtlinge lehne die NRW-SPD ab.SPD-Chef Schulz sagte beim Bundeskongress der Jungsozialisten in Saarbrücken, er strebe keine Große Koalition, keine Minderheitsregierung und keine Neuwahlen an. Am Samstag sagte SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles auf dem Juso-Kongress, mit dem Jamaika-Aus sei eine neue Lage entstanden. Aber: "Das heißt nicht, dass wir zum Notnagel der gescheiterten Bundeskanzlerin werden." (Seite 2, 3 und 5)