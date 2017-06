Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die alten Großparteien scheinbar im Handstreich bedeutungslos gemacht. Die Parlamentswahl ist eine weitere Zäsur für Frankreich.

Geringe Wahlbeteiligung

Sozialisten am Boden

Paris. Das Urteil scheint eindeutig: "Macron ohne Opposition", titelt die Tageszeitung "Le Monde". Nach der ersten Runde der Parlamentswahl reibt sich Frankreich die Augen über diesen Tsunami, der über die politische Landkarte hinweggefegt ist. Die bürgerliche Rechte ist selbst in Hochburgen wie dem noblen 16. Pariser Stadtbezirk in Gefahr. Die Sozialisten stehen gar vor der Existenzfrage, ihr Parteichef ist in seinem Wahlkreis schon im ersten Wahlgang ausgeschieden. Und die Hoffnungen der rechtsextremen Front National, mit einem symbolischen Erfolg die Schlappe der Präsidentenwahl wettzumachen, sind zerplatzt.Macron dürfte im entscheidenden zweiten Wahlgang am Sonntag freie Hand für sein Reformprogramm bekommen, das die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone wieder nach vorne bringen soll. Doch die erdrückende Mehrheit, die seiner Partei in der Nationalversammlung prophezeit wird, ist trügerisch.Eine Zahl sorgt für Ernüchterung: die Wahlbeteiligung. Wenn Frankreichs Wahlberechtigte ein Dorf mit 100 Einwohnern wären, hätten gerade 15 für die Kandidaten von Macrons Partei gestimmt. 51 wären zu Hause geblieben. "Es ist ein Triumph ohne Begeisterung", analysiert die linksliberale Zeitung "Libération". "Man muss ihm seine Chance lassen" war der Satz, der in diesem merkwürdigen Wahlkampf am häufigsten auf den Märkten zu hören war." Diese Chance bekommt Macron - und wie. Laut Schätzungen der Umfrageinstitute könnte sein Lager beim zweiten Wahlgang mehr als drei Viertel der 577 Abgeordnetensitze erringen.Die bürgerliche Rechte um die Republikaner kann sich daran klammern, dass sie noch sichtbarste Oppositionsgruppe im Parlament wird. Falls es gut läuft am Sonntag, könnte sie noch die Marke von 100 Sitzen knacken. Das ist ein Schock für die Partei, die vor wenigen Monaten von einem klaren Durchmarsch an die Macht ausgegangen war.Nach der Wahl droht der Partei von Ex-Präsident Nicolas Sarkozy eine schwierige Strategiedebatte. Noch schwerer wird es die Linke haben, sich Gehör zu verschaffen. Die Sozialistische Partei liegt nach fünf Jahren an der Macht am Boden - ob sie sich wieder aufrappelt, ist höchst fraglich.Die fast einfarbige Nationalversammlung könnte dazu beitragen, dass Gegner von Macrons Politik nur der Ausweg "Straße" bleibt. Die Gewerkschaft CGT etwa dürfte die angekündigte Lockerung des Arbeitsrechts nicht ohne Proteste passieren lassen. Macron hat geschafft, was noch vor ein paar Monaten unmöglich schien. "Le Figaro" resümiert: "Emmanuel Macron hat das alte System zerstört. Er hat das Land noch nicht vollständig begeistert."