Berlin. (epd/dpa) Rund 18,2 Millionen Menschen haben in den vergangenen zehn Jahren Hartz-IV-Leistungen bezogen - 9,33 Millionen Männer und 8,97 Millionen Frauen. Das geht aus einer dpa vorliegenden Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervor. Gezählt sind die Menschen, die zwischen Januar 2007 und November 2017 mindestens kurzfristig einmal Hartz IV bekommen haben. Die hohe Zahl an Hartz-IV-Beziehern über die Jahre hinweg zeige die "Verarmung breiter Bevölkerungsteile", sagte die Linken-Politikerin Sabine Zimmermann. Unterdessen zeigt sich die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin, Malu Dreyer (SPD), offen für eine Abschaffung von Hartz IV. "Ich finde, dass diese Debatte lohnt", sagte die stellvertretende SPD-Vorsitzende dem Berliner "Tagesspiegel" (Montagsausgabe). Sie griff einen Vorstoß des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Michael Müller (SPD), auf. Dieser hatte sich für die Abschaffung von Hartz IV und die Einführung eines Grundeinkommens ausgesprochen. "Wir sollten diesen Gedanken des Regierenden Bürgermeisters aufnehmen, ernst nehmen und ihn weiterdenken. Am Ende eines solchen Prozesses könnte das Ende von Hartz IV stehen", sagte Dreyer. Sie wies darauf hin, dass die Große Koalition sich bereits auf den Weg zu diesem Ziel gemacht habe.