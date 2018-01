Berlin. (KNA) Zum Internationalen Holocaust-Gedenktag am Samstag haben deutsche Politiker und jüdische Vertreter vor wachsendem Antisemitismus gewarnt und zu Wachsamkeit aufgerufen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kündigte die Ernennung eines Antisemitismusbeauftragten in der kommenden Bundesregierung an. Sie zeigte sich erschrocken, dass Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Hass wieder zugenommen hätten. Es sei eine Schande, dass "keine jüdische Einrichtung ohne polizeiliche Bewachung existieren kann - sei es eine Schule, sei es ein Kindergarten oder eine andere Einrichtung wie eine Synagoge". Die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden, Charlotte Knobloch, kritisierte die AfD scharf. In der "Passauer Neuen Presse" bezeichnete sie die Partei als eine "Bedrohung für unsere freiheitliche Demokratie". Der Präsident des Zentralrates, Josef Schuster, warnte vor den Folgen eines importierten Antisemitismus durch Flüchtlinge aus muslimisch geprägten Ländern.