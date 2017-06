Ljubljana. Erstmals in seiner Amtszeit hat der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (links) in Slowenien politische Gespräche geführt. In der Hauptstadt Ljubljana, wo er unter anderem von Staatspräsident Borut Pahor in einem kleinen Elektroauto namens "Kavalir" durch die Stadt chauffiert wurde, sagte er, er sei beeindruckt, wie grün und erfolgreich die Stadt sei. "Wir sehen hier, wie Autos aus der Altstadt verbannt sind", sagt der Ministerpräsident. Dennoch würden sie nicht als Feind angesehen. Vielmehr gebe es dank vieler Parkbuchten am Rand der Altstadt eine schöne Versöhnung zwischen Mobilität und Luftreinhaltung. "Der Marsch durch die Stadt hat gezeigt: Hier gibt es vieles, was man mitnehmen kann", betont Seehofer. Und wer in Deutschland glaubte, dass man nichts mehr lernen könne, müsse schnell umdenken Bild: Ane Malovrh/STA/dpa