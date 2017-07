Nach dem Tod von zwei Bundeswehr-Soldaten beim Absturz eines Tiger-Kampfhubschraubers im Norden Malis suchen Experten nach der Ursache des Unglücks. Das Team soll unter anderem den Flugschreiber auswerten.

Berlin. Der Hubschrauber war am Mittwoch bei einem Einsatzflug 70 Kilometer nördlich von Gao abgestürzt und ausgebrannt. Die Besatzung - ein Pilot und ein Schütze - kam ums Leben. Es sind die ersten Todesfälle von Bundeswehrsoldaten im Auslandseinsatz seit 2015. Insgesamt kamen seit 1993 108 Soldaten im Ausland ums Leben. 37 von ihnen starben laut Bundeswehr bei Anschlägen oder in Gefechten, andere bei Unfällen, durch Suizid oder eines natürlichen Todes.Der Einsatz in Mali gilt seit längerem als der derzeit gefährlichste der Truppe. Der Norden des westafrikanischen Landes war 2012 vorübergehend in die Hände islamistischer Extremisten und anderer Rebellengruppen gefallen. Gruppierungen wie Al-Kaida terrorisieren den Norden Malis schon lange.Einen Hinweis auf einen Abschuss des Hubschraubers gab es bislang nicht. Der UN-Mission zufolge deuten Erkenntnisse auf technisches Versagen hin. Der Pilot eines zweiten Tigers, der unmittelbar hinter dem Unglückshubschrauber flog, berichtete nach Informationen des "Spiegel", der Tiger sei "urplötzlich und ohne einen Notruf mit der Nase nach vorne abgekippt und dann sofort im Sturzflug zu Boden gegangen".Ging der Tiger aufgrund technischer Mängel zu Boden, könnte das auch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen in Bedrängnis bringen. Mit dem Hubschrauber gab es zuletzt immer wieder Probleme. Er galt lange als pannenanfällig. Der Bundeswehr fehlen zudem Piloten, um das Gerät zu fliegen - und um künftige Piloten auszubilden. Die 18 Piloten, die der Bundeswehr derzeit zur Verfügung stehen, würden der hohen zeitlichen Belastung nicht mehr standhalten, hieß es im Juni in einem internen Bericht des Kommandos Heer, aus dem der "Spiegel" zitiert hatte.Der Einsatz der insgesamt vier Tiger-Hubschrauber in Mali war für ein Jahr vorgesehen. Ihr Routine-Flugbetrieb wurde nach dem Absturz bis auf Weiteres ausgesetzt. Nur wenn Leib und Leben einen Einsatz unbedingt erfordern, sollen sie noch abheben.