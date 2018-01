Berlin. Der frühere Bundestagspräsident Philipp Jenninger (CDU) ist tot. Er starb am vergangenen Donnerstag im Alter von 85 Jahren. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte ihn als geradlinigen und verlässlichen Politiker mit festen Überzeugungen und einem "unermüdlichen Einsatz zum Wohle unseres Landes". Damit habe er sich parteiübergreifend große Anerkennung erworben. Jenninger gehörte dem Bundestag von 1969 bis 1990 an. Von 1984 bis 1988 war er dessen Präsident. Davor war er zwei Jahre lang Staatsminister im Kanzleramt. In einer Feierstunde des Bundestags am 10. November 1988 zum Gedenken an die Opfer der anti-jüdischen Pogrome hielt Jenninger eine missverständlich formulierte Rede. Er trennte nicht deutlich genug zwischen Zitaten aus der Zeit des Nationalsozialismus und eigenen Worten und löste damit in Deutschland und international eine Welle der Empörung aus. Am Tag darauf trat er zurück. Unterstützung erhielt Jenninger später vom Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, Ignatz Bubis. Er sprach von einer "über weite Strecken hervorragenden Rede, einfach nur rhetorisch miserabel gehalten". Bei der Bundestagswahl 1990 kandidierte der aus Baden-Württemberg stammende CDU-Politiker nicht mehr. Er wurde von 1991 bis 1995 deutscher Botschafter in Österreich und anschließend bis 1997 Botschafter im Vatikan.