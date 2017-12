Brüssel. Die Nato hat Russland offiziell vor der Verletzung des INF-Vertrags zum Verbot von atomar bestückbaren Mittelstreckenwaffen gewarnt. In einer am Freitag veröffentlichten Erklärung fordern die 29 Bündnisstaaten die Führung in Moskau dazu auf, ihren Bedenken gegen ein Raketensystem mit dem Namen SSC-8 umfassend und in transparenter Weise Rechnung zu tragen. Das System gebe Anlass zu ernster Besorgnis, heißt es.

Mit der Erklärung kam die Nato einem Wunsch des Bündnismitglieds USA nach. Diese hatten den INF-Vertrag 1987 mit Russland abgeschlossen. Der verbietet den Vertragspartnern den Bau und den Besitz landgestützter atomar bewaffneter Marschflugkörper mit einer Reichweite von 500 bis 5500 Kilometern.Auch Russland warf den USA vor, den Vertrag zu verletzen. Beide modernisieren derzeit ihr Kernwaffenarsenal. Russland sorge für seine Sicherheit, ohne in einen neuen Rüstungswettlauf einzusteigen, sagte Wladimir Putin. Das Land wird nach den Worten des Präsidenten an allen Rüstungskontrollverträgen festhalten. "Wir werden nirgendwo aussteigen", sagte Putin bei seiner jährlichen Pressekonferenz in Moskau.