Thomas de Maizière (CDU) schließt sich dem Vorstoß Bayerns an: Auch der Bundesinnenminister hält die bundesweite Einführung der Schleierfahndung für sinnvoll. Kritiker verweisen auf die unterbesetzte Polizei.

"Permanent unterbesetzt"

Schärfere Maßnahmen

Dresden/Weiden. (dpa/üd) Ein Sprecher des Innenministeriums bekräftigte am Montag in Berlin, für den Minister sei die Schleierfahndung ein "sehr wirkungsvolles Instrument". Mit dem Thema befasst sich auch die Innenministerkonferenz (IMK), die am Montag in Dresden begonnen hat. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bezeichnete die Tatsache, dass Berlin, Bremen und Nordrhein-Westfalen bisher keine Kontrollen mit Schleierfahndung zulassen, in der "Rheinischen Post" als "eklatante Sicherheitslücke".Die verdachtsunabhängigen Polizeikontrollen sind bislang auf einen 30-Kilometer-Gürtel hinter den Bundesgrenzen beschränkt, sollten laut Herrmann aber auch in der Nähe von Flughäfen, Bahnhöfen und Rastplätzen möglich sein.Der Generalsekretär der Bayern-SPD, der Weidener Bundestagsabgeordnete Uli Grötsch, griff Herrmann an. "Wer auch zukünftig eine wirksame Schleierfahndung in Bayern will, der muss endlich dafür sorgen, dass die Fahndungsdienststellen wieder mit dem entsprechenden Personal ausgestattet sind", so Grötsch. Wo noch vor ein paar Jahren drei oder vier Streifenbesatzungen den grenzüberschreitenden Verkehr kontrollierten, stünde heute oft nur noch eine Streifenbesatzung zur Verfügung.Schützenhilfe in seiner Argumentation erhält Grötsch von Landtagsvizepräsidentin Inge Aures (SPD). Aufgrund von Zahlen, die das Innenministerium in München auf ihre Anfrage hin zur Verfügung stellte, kommt sie zu dem Schluss, dass die Polizeidienststellen in den bayerischen Regionen "permanent unterbesetzt" seien. Bayernweit sind laut Aures 9,1 Prozent der Sollstellen nicht besetzt (Stand: 1. Januar). In der Oberpfalz wird demnach die Soll-Stärke von 2233 Stellen um 9,45 Prozent unterboten und liegt bei 2021,89.Auch die Grünen lehnen die Forderungen de Maizières ab. Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt sagte am Montag in Berlin: "Wir brauchen keine Schleierfahndung." Attentäter wie Anis Amri seien bekannt gewesen. Vielmehr hätten vorhandene Gesetze genutzt werden und die Bundesländer enger kooperieren müssen.Die Innenminister und -senatoren der Union haben unterdessen mit Blick auf die Terrorbedrohung weitere Verschärfungen von Sicherheitsmaßnahmen gefordert. Es müsse über die Grenzen des heute Vorstellbaren hinaus gedacht werden, erklärte der Sprecher der unionsgeführten Innenressorts der Länder, Mecklenburg-Vorpommerns Minister Lorenz Caffier (CDU), am Montag in einer Mitteilung zur IMK.