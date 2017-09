Bonn. (KNA) Weltweit sind nach Angaben der Weltkulturorganisation Unesco noch immer 3,9 Milliarden Menschen oder 52 Prozent der Weltbevölkerung ohne Zugang zum Internet. Nach dem am Montag veröffentlichten Bericht der Breitbandkommission für digitale Entwicklung nimmt die Kluft zwischen Industrie- und Entwicklungsländern zu.

Lassen wir nicht zu, dass sich der Abstand vergrößert. Verena Metze-Mangold, Präsidentin der Deutschen Unesco-Kommission

Laut Bericht werden Ende des Jahres rund 41,3 Prozent der Menschen in Entwicklungsländern das Internet nutzen; Ende vergangenen Jahres waren es 39 Prozent. In den am wenigsten entwickelten Ländern gilt dies für nur 17,5 Prozent der Menschen; auch hier gab es einen Anstieg von 15,6 Prozent im Jahr 2016. Der Anteil der Menschen, die online sind, stieg von 3,4 Milliarden oder 45,9 Prozent der Weltbevölkerung im Jahr 2016 auf 3,58 Milliarden oder 48 Prozent. Die G20-Staaten hatten sich im Frühjahr auf das Ziel verständigt, dass bis 2025 alle Menschen einen Zugang zum Internet haben sollen. "Breitbandtechnologien sind zentral für nachhaltige Entwicklung. Ein besserer Zugang zu diesen Technologien kann substanzielle Fortschritte beispielsweise in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Ernährungssicherheit bewirken", heißt es im Bericht der Unesco. Die Präsidentin der Deutschen Unesco-Kommission, Verena Metze-Mangold, erklärte: "Lassen wir nicht zu, dass sich der Abstand vergrößert."Zudem gibt es eine wachsende Kluft zwischen den Geschlechtern: Mehr Männer als Frauen nutzen das Internet. Nur in Nord- und Südamerika ist das Gegenteil der Fall.