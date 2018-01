Irans unangefochtener Führer

Das iranische Volk wählt seine Abgeordneten und seinen Staatschef direkt. Doch über diesen Volksvertretern steht noch jemand: ein Geistlicher. Wenn es ums Ganze geht, hat der das letzte Wort.

Die Revolutionsgarden Die iranische Verfassung sieht zum Schutz der Islamischen Revolution gegen Feinde von außen und innen schlagkräftige paramilitärische Einheiten vor. Die Revolutionsgarden ("Sepah'e Pasdaran" oder informell auch "Sepah" - abgekürzt IRGC) bilden neben der regulären Armee ("Artesh") die zweite Säule der iranischen Streitkräfte. Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden ist der oberste Führer Ajatollah Ali Chamenei, nach der Verfassung das iranische Staatsoberhaupt.



Über die Truppenstärke der Revolutionsgarden gibt es unterschiedliche Angaben: Die Rede ist von 125 000 bis 300 000 Mann. Aber diese Zahl kann sich verdreifachen, wenn die "Basidsch" - eine Gruppe von freiwilligen Milizen, die der "Sepah" untergeordnet ist - dazugezählt werden. Ein gemeinsamer Generalstab koordiniert die Einsätze der Revolutionsgardisten und der schätzungsweise 520 000 Mann des offiziellen Militärs. Die sonst von der Militärführung unabhängigen Paramilitärs unterhalten eigene Heeres- und Marineeinheiten, haben moderne Waffensysteme und sollen außerdem für das gesamte iranische Raketenarsenal verantwortlich sein.



Gegründet wurden die Revolutionsgarden im Zuge der Islamischen Revolution 1979, als sich einzelne Kampfverbände zu einer unabhängigen Streitmacht für das Khomeini-Regime formierten. In den 1980er Jahren kämpften die "Revolutionswächter" auch im Krieg gegen den Irak und im Libanon.



Die Garden wurden in den vergangenen Jahren für den Grenzschutz, als Antidrogeneinheit und auch für Geheimdienstzwecke eingesetzt - also primär im Kampf gegen Gegner im Inneren. Sie waren jedoch auch im Kampf gegen die sunnitische Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Nordirak und in Syrien aktiv.



Die Führung in Teheran behauptet zudem, bis zu eine Million Kämpfer einer den "Pasdaran" unterstellten Volksmiliz mobilisieren zu können. Die "Basidsch" (Freiwillige) genannten Hilfstruppen stehen nicht nur im Kriegsfall zur Verfügung, sondern auch, falls das Mullah-Regime durch Gegner im Inneren in Bedrängnis geraten sollte.



In Betrieben, Schulen und bei Straßenkontrollen prüfen sie zusammen mit der Sittenpolizei, ob die strengen Regeln der Islamischen Republik befolgt werden, zum Beispiel ob Frauen die Bekleidungsvorschriften einhalten. Wiederholt gingen die mit Knüppeln und Messern bewaffneten Schlägertrupps gegen oppositionelle Studenten vor. Während des Karikaturen-Streits im Jahr 2006 griffen "Basidsch"-Gruppen mit Steinen und Brandsätzen auch die deutsche Botschaft und andere diplomatische Vertretungen in Teheran an. (dpa)

Teheran. An Chamenei kommt im Iran niemand vorbei - noch nicht einmal die gewählten Staatsführer. Denn die Machtstruktur basiert seit der Islamischen Revolution von 1979 auf dem Wali-Faghih-System, der Herrschaft des Obersten Rechtsgelehrten. Die Verfassung bestimmt den gewählten Wali-Faghih ideologisch und politisch zur Nummer eins. Nach der Revolution war das zehn Jahre lang Ajatollah Ruhollah Chomeini. Als der 1989 starb, wählte der Expertenrat - das führende Gremium der Kleriker - Ajatollah Ali Chamenei zu seinem Nachfolger.Seitdem ist Chamenei der unangefochtene Führer im Lande. Er hat in allen strategischen Belangen das letzte Wort. Zwar gibt es auch das vom Volk direkt gewählte Parlament und den Staatspräsidenten. Doch vor den demokratischen Wahlen steht der Wächterrat, der Chamenei untergeordnet ist. Dieser Rat aus jeweils sechs Klerikern und Rechtsexperten prüft die Treue aller Kandidaten zum Wali-Faghih. Und er bestätigt alle Beschlüsse des Parlaments.Auch der demokratisch gewählte Präsident Hassan Ruhani braucht für strategische Entscheidungen den Segen Chameneis. Das war auch beim historischen Atomabkommen mit den fünf UN-Veto-Mächten und Deutschland 2015 in Wien so. Auch im Nationalen Sicherheitsrat des Landes, wo fast die gesamte politische und militärische Elite des Landes anwesend ist, hat Chamenei das letzte Wort. Darüber hinaus ist er Oberkommandeur der Armee sowie der Revolutionswächter.Trotz seiner unumstrittenen Autorität hält sich Chamenei aus dem politischen Alltag weitgehend heraus. Dennoch gibt er bei wichtigen Themen den Kurs an. Der 1939 in Maschad geborene Kleriker war selber 1981 bis 1989 Präsident der Islamischen Republik und ist daher mit den Belangen der Regierung und der Diplomatie bestens vertraut.Für die treuen Anhänger der islamischen Revolution ist er "der große Führer". Für seine Kritiker ist er ein erzkonservativer Hardliner, der gegen die Öffnung des Landes zum Westen ist. Beobachter sehen in ihm eher den Garanten für das islamische System im Iran. Dafür müsse er konservativ-islamisch und auch fundamental sein. Auch mit Reformern in der Regierung brauche das System einen wie Chamenei zum Überleben. Daher respektieren ihn auch viele Reformer wie Präsident Ruhani, obwohl sie nicht immer seiner Meinung sind. Für die Demonstranten in den aktuellen Protestkundgebungen im Iran ist Chamenei die Zielscheibe der Kritik. Sie wollen die Abschaffung des Wali-Faghih-Systems. Dagegen sind nicht nur Chameneis treue Anhänger, sondern auch die Revolutionswächter. Beide würden mit aller Macht einen Systemwechsel und die Absetzung der Person Chamenei verhindern. Chamenei hat die Proteste als vom Ausland gesteuert bezeichnet. "Die Feinde des Irans haben in den letzten Tagen den Unruhestiftern Geld und Waffen sowie politische Unterstützung zur Verfügung gestellt, um dem Iran zu schaden", sagte er am Dienstag. Was die Verwirklichung ihrer Ziele jedoch verhindere, seien der Mut und die Opferbereitschaft des iranischen Volkes.