Moskau/Damaskus. Der Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu Bakr al-Bagdadi, könnte nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums in Syrien getötet worden sein. Das Ministerium prüfe Berichte, wonach Al-Bagdadi (45) bei einem russischen Luftangriff in der Nähe der Stadt Al-Rakka gemeinsam mit weiteren IS-Führern ums Leben gekommen sein könnte, teilte das Verteidigungsministerium am Freitag in Moskau mit. Allerdings gab es schon häufiger Berichte, nach denen der IS-Chef verletzt oder getötet worden sein sollte.

Der Luftangriff soll den Angaben aus Moskau zufolge in der Nacht zum 28. Mai erfolgt sein. Al-Bagdadi soll an dem Abend an einem Treffen mit anderen Anführern des Islamischen Staates teilgenommen haben. Das russische Verteidigungsministerium hatte nach eigenen Angaben die USA vorab über den geplanten Luftangriff informiert. Die USA hatten eine Belohnung in Höhe von 25 Millionen Dollar auf den Terroristen ausgesetzt.Der russische Außenminister Sergej Lawrow wollte den Tod des Terroristen jedoch nicht eindeutig bestätigen. "Bislang habe ich noch keine hundertprozentige Bestätigung zur Tötung Al-Bagdadis", sagte er am Freitag in Moskau. Auch die US-geführte Militärkoalition gegen den Islamischen Staat äußerte sich ähnlich: "Wir können zum jetzigen Zeitpunkt diese Berichte nicht bestätigen", hieß es in einer Mitteilung. Auch die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte zweifelte die russischen Berichte an.