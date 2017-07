Nicht umsonst gilt der Tempelberg in Jerusalem als Pulverfass im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Immer wieder entzünden sich blutige Gewaltwellen am Streit um die heilige Stätte.

Tempelberg Der Tempelberg, arabisch "Haram al-Scharif" (edles Heiligtum) ist für Juden, Muslime und Christen eine wichtige Heilige Stätte. Bis zur Zerstörung durch die Römer im Jahr 70 befand sich an dieser Stelle der jüdische Tempel, zentrales Heiligtum Israels. Zahlreiche mythische und biblische Traditionen und Legenden wie die Erschaffung Adams und Evas, die Opferung Isaaks und die Himmelfahrt Mohammeds sind mit dem Ort verbunden. Die im Südosten der Jerusalemer Altstadt oberhalb des Kidron-Tals gelegene Stätte ist bis heute stark umstritten. Immer wieder kommt es, wie aktuell, zu Spannungen und blutigen Konflikten. An dieser Stelle soll der biblische Patriarch Abraham von Gott aufgefordert worden sein, seinen Sohn zu opfern. Nach den Worten des Korans begann der Prophet ebendort seine nächtliche Himmelsreise. Seit der muslimischen Eroberung 638 ist der "Haram al-Scharif" nach der Wallfahrtsmoschee in Mekka und der Grabmoschee Mohammeds in Medina die drittwichtigste Kultstätte des Islam. Über den Ruinen einer von Kaiser Justinian erbauten Marienkirche wurde dort die heutige Al-Aksa-Moschee errichtet. (KNA)

Jerusalem. Das neue Blutvergießen in Nahost war eine absehbare Tragödie. Der israelische Inlandsgeheimdienst Schin Bet und andere Sicherheitsexperten hatten Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach Medienberichten eindringlich gewarnt, der Streit um Metalldetektoren am Tempelberg könne eskalieren. Bis zur letzten Minute gab es fieberhafte Beratungen, wie die neue Krise um die heilige Stätte zu lösen sei. Doch dann nahm das Unheil seinen Lauf - nach den Freitagsgebeten explodierte die Gewalt. Drei tote Palästinenser und Hunderte Verletzte bei Unruhen, drei tote Israelis bei einem blutigen Anschlag in einer Siedlung.In der Nacht zum Freitag hatte Netanjahus Sicherheitskabinett nach stundenlangen Debatten entschieden, die Metalldetektoren an Eingängen zum Tempelberg vorerst nicht abzubauen. Israel rechtfertigt sie mit Sicherheitserwägungen - nach einem tödlichen Anschlag auf zwei israelische Polizisten, den die drei Attentäter vor gut einer Woche von der heilige Stätte aus verübten.In den Augen der Palästinenser sind die Metalldetektoren eine unerträgliche Provokation. Sie werten die Kontrollen als Versuch Israels, mehr Einfluss über das Plateau zu gewinnen, das beiden Seiten heilig ist, aber islamischer Kontrolle untersteht. "Wir lehnen die Metalldetektoren ab, weil sie ein politischer Akt unter dem Deckmantel von Sicherheitsmaßnahmen sind, der auf eine Kontrolle der Al-Aksa-Moschee abzielt", sagte Palästinenserpräsident Mahmud Abbas. Er warf Israel vor, es wolle eine Wiederbelebung des Friedensprozesses verhindern und "den Konflikt von einem politischen in einen religiösen verwandeln".Palästinensische Repräsentanten heizten die explosive Lage weiter an, indem sie Muslime zum Massengebet auf dem Tempelberg aufforderten. Der Chef der radikal-islamischen Hamas, Ismail Hanija, forderte einen "Tag des Zorns" am Freitag. Jerusalem und die Al-Aksa-Moschee auf dem Tempelberg seien eine "rote Linie", die Israel überschritten habe.Dabei halten Sicherheitsexperten die Metalldetektoren für relativ überflüssig, wie die israelische Zeitung "Haaretz" berichtete. Sie seien leicht zu umgehen. Netanjahu steht jedoch unter Druck seiner rechten Koalitionspartner, in Jerusalems Altstadt und am Tempelberg mehr Präsenz zu zeigen. Doch auch Abbas steht intern stark unter Druck. Nach dem tödlichen Anschlag auf die israelischen Polizisten hatte er noch ein versöhnliches Telefongespräch mit Netanjahu geführt. Nach den blutigen Unruhen am Freitag brach er dann alle Kontakte zu Israel ab. Offen bleibt, ob Abbas seiner Ankündigung wirklich Taten folgen lässt und ob damit auch die wichtige Sicherheitszusammenarbeit beider Seiten endet.Bereits im September 2015 hatte Abbas in einer dramatischen Erklärung die Friedensabkommen mit Israel aufgekündigt. Die Zusammenarbeit ging dennoch weiter. Klar ist jedoch, dass das Brachliegen von Friedensverhandlungen seit inzwischen mehr als drei Jahren ein gefährliches Vakuum schafft, das immer neue Gewaltausbrüche begünstigt. Im neuen Jahresbericht des US-Außenministeriums zu Terrorismus heißt es, die palästinensische Gewalt werde auch angeheizt durch einen "Mangel an Hoffnung auf einen eigenen Staat", den israelischen Siedlungsbau im Westjordanland, Siedlergewalt und harte Militäreinsätze. US-Präsident Donald Trump hat zwar einen Anlauf zur Lösung in Aussicht gestellt, es gab jedoch kaum Bewegung.