Kabul. Bei einem mehr als 17 Stunden dauernden Taliban-Angriff auf eines der größten Hotels in der afghanischen Hauptstadt Kabul wurden nach offiziellen Angaben 24 Menschen getötet. Unter ihnen sind laut Innenministerium 18 Zivilisten, 14 Ausländer und vier Afghanen. Alle 6 Angreifer wurden getötet. Zehn Menschen, alle Afghanen, seien verletzt worden. Die internationale Staatengemeinschaft verurteilte den Angriff scharf. Es war unklar, ob die Liste der Opfer noch länger wird. Der Sender Tolo TV meldete unter Berufung auf eine "verlässliche Quelle", es seien 43 Menschen ums Leben gekommen. Regierungssprecher sind dafür bekannt, Opferzahlen für die Öffentlichkeit klein zu halten. Die Angreifer waren am Samstagabend nach 21 Uhr (Ortszeit) durch die Küche in das Hotel eingedrungen. Mumtas Ahmed, Teilnehmer einer IT-Konferenz im Hotel, erzählte, dass er drei bewaffnete Männer durch das Erdgeschoss laufen sah. Die Attentäter hätten nach Regierungsbeamten und Ausländern gesucht. Die afghanische Regierung identifizierte bis zum Abend ein ausländisches Todesopfer als Kirgisen, einen als Griechen und neun als Ukrainer. Die Ukraine sprach von sechs toten Bürgern.