Mossul. Während irakische Soldaten am Sonntag in der Altstadt von Mossul ihren Sieg über die Terrormiliz IS in der nordirakischen Stadt feierten, verkündeten Politiker den Erfolg. Der irakische Ministerpräsident Haider al-Abadi reiste in die Stadt, um "die heldenhaften Kämpfer und die Iraker zum Erringen des großen Sieges" zu beglückwünschen, hieß es in einer Stellungnahme seines Büros. Der US-Sonderbeauftragte für die Bekämpfung des Islamischen Staats (IS), Brett McGurk, sprach von einem "Sieg". Auch der französische Präsident Emmanuel Macron twitterte: "Mossul von Daesch befreit: Hommage Frankreichs an alle, die mit unseren Truppen zu diesem Sieg beigetragen haben". Allerdings flackerten am Sonntag immer wieder Kämpfe auf, was auf versprengte IS-Kämpfer schließen lässt. Bild: dpa