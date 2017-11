Katholiken: Sternberg bleibt Präsiden

Bonn. (dpa) Thomas Sternberg bleibt Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK). Die Delegierten wählten den 65-Jährigen bei ihrer Herbstvollversammlung am Freitag in Bonn mit großer Mehrheit erneut an die Spitze des ZdK. Sternberg war der einzige Kandidat für das Amt. Der CDU-Politiker ist seit 2015 Präsident des ZdK, das rund 24 Millionen katholische Laien vertritt.

Er sprach sich für den Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutz-Status aus, den die Unionsparteien ausgesetzt lassen wollen. "Die Trennung von Ehepaaren und Familien auf lange Dauer ist aus christlicher und menschenrechtlicher Perspektive nicht hinnehmbar." Frans Timmermans, Vizepräsident der EU-Kommission, sagte als Gastredner: "Ich denke nicht, dass eine Verweigerung der Familienzusammenführung im Einklang mit christlichen Werten stehen kann." Zudem kritisierte er auch, dass bislang die Bemühungen zur Bildung einer neuen Bundesregierung gescheitert sind.