Madrid/Barcelona. Nach dem Erfolg der Separatisten bei der Neuwahl in Katalonien wartet Spanien mit Spannung auf die Gespräche zur Bildung einer Regierung. Diese werden aber wahrscheinlich erst nach dem Dreikönigstag am 6. Januar beginnen. König Felipe VI. rief die politischen Entscheidungsträger Kataloniens zu verantwortlichem Handeln auf. "In Katalonien darf der Weg nicht erneut zu Konfrontation oder Ausschluss führen", warnte er am Sonntag in seiner Weihnachtsansprache.

Ob sich die Separatisten auf eine Regierungsbildung werden einigen können, ist allerdings fraglich. Zum einen gibt es zwischen ihnen zum Teil große Meinungsverschiedenheiten. Außerdem gibt es "Personalprobleme": Nach seiner Amtsenthebung hatte sich Regional-Präsident Carles Puigdemont nach Belgien abgesetzt, um einer Festnahme zu entgehen. Bei einer Rückkehr in die Heimat droht ihm eine langjährige Haftstrafe. Sein ehemaliger Vize Oriol Junqueras, Spitzenkandidat der linksnationalistischen ERC, sitzt in Untersuchungshaft. Es werden komplizierte und emotionsgeladene Koalitionsgespräche erwartet.