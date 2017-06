Berlin. Mütter in Deutschland haben sich bei sexuellem Missbrauch in Familien zu selten schützend vor ihre Kinder gestellt. Das ist ein Ergebnis des ersten Zwischenberichts der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs, der am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde. Hunderte Erwachsene schilderten, wie sie als Kinder oft keine oder erst spät Hilfe erfuhren. Insbesondere Mütter hätten Missbrauch als Mitwissende geduldet und ihn dadurch unterstützt.

"Der Bericht gibt einen tiefen Einblick in das Versagen von Müttern", sagt Johannes-Wilhelm Rörig, unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. "Es gab Fälle, in denen Kinder ihre Mütter gefragt haben: "Weißt du überhaupt, was der Papa mit mir macht?". Und die Mütter haben dann ihre Töchter als Hure oder Schlampe beschimpft.""Die Betroffenen sprechen, damit sich etwas verändert", erklärte Bundesfamilienministerin Katarina Barley. Sie werde sich dafür einsetzen, die Mittel für die erfolgreiche Arbeit der Kommission aufzustocken.Rund 300 Erwachsene haben bisher Missbrauchserfahrungen in Kindheit und Jugend geschildert. 700 weitere warten auf ihre Anhörung. Am häufigsten meldeten sich Frauen zwischen 30 und 50 Jahren. Mehr als zwei Drittel aller Betroffenen (70 Prozent) berichteten bisher von Übergriffen in ihrer Familie oder ihrem engen sozialen Umfeld. Das entspricht dem Stand der Forschung, wonach die Familie der Haupttatort für sexuelle Übergriffe ist.Die Folgen des Missbrauchs sind langfristig - über fehlende Schulabschlüsse, abgebrochene Ausbildungen, neuen Missbrauch bis hin zu Suizidversuchen. Ein Fünftel der bisher Gehörten sei von Armut bedroht. Die Kommission fordert von der Politik die lange angekündigte Reform des Opferentschädigungsgesetzes.