Franziskus hat eine klare Weihnachtsbotschaft: Die Menschen sollen Verfolgten und Vertriebenen die Türen und Herzen weit öffnen. Vor allem Kinder litten unter Krieg und Gewalt. Zur Krise um Jerusalem findet der Pontifex klare Worte.

Rom. Papst Franziskus hat in seiner Weihnachtsbotschaft "Kriegsstürme" in der Welt beklagt und mehr Mitgefühl mit Migranten angemahnt. Er erinnerte an die vielen Menschen, die wie in der Weihnachtsgeschichte Maria und Joseph vor Krieg und Verfolgung auf der Flucht seien. Jeder müsste sich dafür einsetzen, "unsere Welt menschlicher und würdiger für die Kinder von heute und morgen zu gestalten", sagte der Pontifex am ersten Weihnachtsfeiertag auf dem Petersplatz in Rom. Insbesondere rief er zum Frieden für Jerusalem, Syrien, Irak, Jemen und in Korea, Venezuela und Südsudan auf. Anschließend spendete das Katholiken-Oberhaupt von der Loggia des Petersdoms aus den traditionellen Segen "Urbi et Orbi".An Weihnachten feiern Christen weltweit die Geburt Jesu vor mehr als 2000 Jahren. "Wir erblicken Jesus in den vielen Kindern, die gezwungen sind, ihre Länder zu verlassen, alleine unter unmenschlichen Bedingungen zu reisen und so zur einfachen Beute der Menschenhändler werden", sagte Franziskus. "In Ihren Augen sehen wir das Drama vieler Zwangsmigranten, die sogar ihr Leben riskieren, um kräftezehrende Reisen auf sich zu nehmen, die zuweilen in Tragödien enden", so der Papst. "Unser Herz möge nicht verschlossen sein, wie es die Häuser von Bethlehem waren."Franziskus nahm auch direkt auf die Jerusalem-Krise Bezug und warnte vor einer weiteren Zuspitzung des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern. "Wir beten, dass sich bei den Kontrahenten der Wille durchsetze, den Dialog wieder aufzunehmen, und dass man endlich zu einer Verhandlungslösung gelange, die innerhalb von miteinander vereinbarten und international anerkannten Grenzen eine friedliche Koexistenz zweier Staaten ermöglicht", sagte der Argentinier. US-Präsident Donald Trump hatte Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt. Der Schritt löste internationale Kritik aus. Guatemala folgt als erstes Land der Entscheidung und verlegt seine Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem. Das kündigte Präsident Jimmy Morales an. Der Ostteil Jerusalems wird von den Palästinensern als Hauptstadt eines künftigen unabhängigen Staates beansprucht. Israel eroberte den arabischen Ostteil 1967 und annektierte ihn später.Wie der Vatikan am Dienstag mitgeteilt hat, hat der Papst zu Weihnachten seinen Vorgänger Benedikt XVI. getroffen. Der Pontifex habe dem emeritierten Papst im Kloster "Mater Ecclesiae" besucht und "Frohe Weihnachten" gewünscht.