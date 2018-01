Mehr Möglichkeiten für Flüchtlinge, ihre Angehörigen nachzuholen - das hatte die SPD von der Union verlangt. Doch insbesondere die CSU will Zuwanderung begrenzen. Nun steht ein Kompromiss.

Ein kluger und ausgewogener Kompromiss. Thomas de Maizière (CDU), Bundesinnenminister

Berlin. Ab August sollen auch Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus wieder Angehörige nach Deutschland nachholen dürfen - aber nur in eng begrenztem Maße. Die SPD-Spitze feierte den Kompromiss am Dienstag als Ausweitung der bisherigen Regelung. Vertreter der Union betonten hingegen, dass es ab dem 1. August endgültig keinen Anspruch mehr auf Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte gebe.Dem Kompromiss zufolge soll der Nachzug bis zum 31. Juli ausgesetzt bleiben. Darüber soll der Bundestag schon am Donnerstag abstimmen, am Dienstagabend traf sich der Hauptausschuss zu einer vorbereitenden Sitzung. Ab August gilt eine Grenze von 1000 Menschen pro Monat. Hinzu kommt eine Härtefallregelung. Die genauen Details für eine dauerhafte Neuregelung werden bis August ausgearbeitet. 2017 wurde nur einigen Dutzend subsidiär Geschützten auf Basis der Härtefallregelung der Familiennachzug erlaubt.SPD-Chef Martin Schulz schrieb an die Parteimitglieder: "Die SPD hat sich mit einer guten Einigung beim Familiennachzug durchgesetzt." Er sprach von einer "deutlich weitergehenden Härtefallregelung" als vom Parteitag verlangt. Unionsvertreter setzten einen anderen Akzent. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer betonte: "Ab 1. August gibt es keinen generellen Anspruch mehr auf Familiennachzug bei Flüchtlingen mit subsidiärem Schutzstatus." Innenminister Thomas de Maizière (CDU) sagte: "Die Kontingentlösung bietet die notwendige Gewähr dafür, dass unsere Integrationsfähigkeit nicht überfordert wird. Die bestehende Härtefallregelung bleibt in Kraft und wird damit weiterhin wie bisher angewendet."Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Claudia Roth zeigte sich tief enttäuscht. "Diese Einigung ist vor allem eine schreckliche Nachricht für die Kinder und Eltern, die seit über zwei Jahren darauf warten, sich endlich wieder in die Arme schließen zu können", beklagte sie. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken, Sevim Dagdelen, erklärte: "Familiennachzug bleibt die Ausnahme und gleicht einem Lottospiel zulasten Tausender Frauen und Kinder."