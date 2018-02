Am Sonntag sollen die Koalitionsverhandlungen von Union und SPD abgeschlossen sein. Ein Problemfeld nach dem anderen wird abgeräumt, Optimismus macht sich breit. Nur Umfragen trüben noch die positive Stimmung.

Berlin. (dpa/paa) Mit Trippelschritten nähern sich Union und SPD dem Abschluss ihrer Verhandlungen über eine neue Große Koalition. Nach milliardenschweren Einigungen bei Bildung und Rente kamen die Unterhändler auch in der Wirtschafts-, Gesundheits- und Verkehrspolitik voran. Historisch schlechte Umfragewerte für die Sozialdemokraten überschatten aber den Endspurt des Verhandlungsmarathons. Im aktuellen ARD-"Deutschlandtrend" kommt die SPD auf 18 Prozent - den schlechtesten hier jemals gemessenen Wert.Als entscheidende Knackpunkte nennen die Groko-Unterhändler übereinstimmend die Abschaffung der Zwei-Klassen-Medizin und von sachgrundlos befristeten Arbeitsverträgen, beides fordert die SPD. Mit dem ersten Treffen der mehr als 90 Unterhändler starten die Verhandlungen am Freitagnachmittag in die entscheidenden Gespräche. Union und SPD wollen bis Sonntag fertig sein, haben sich aber auf Montag und Dienstag als mögliche Puffertage festgelegt. Die Unterhändler verständigten sich unter anderem auf ein Paket in der Wirtschaftspolitik. Aus Verhandlungskreisen hieß es, private und öffentliche Investitionen sollen gestärkt und Bürokratie abgebaut werden. Im Kampf gegen Diesel-Abgase ziehen Union und SPD technische Nachbesserungen in Betracht - unter Vorbehalt. Parallel will man den schleppenden Ausbau der Elektromobilität beschleunigen.In der Nacht zu Freitag hatten sich die Unterhändler bereits auf ein Bildungs-, Digital- und Forschungspaket mit einem Volumen von sechs Milliarden Euro geeinigt. Union und SPD wollen zudem das Grundgesetz ändern, damit der Bund sich stärker am Ausbau von Ganztagsschulen und einem Digitalpakt für die Schulen beteiligen kann. "In der Sache ausgesprochen konstruktiv" nennt der Weidener Bundestagsabgeordnete Albert Rupprecht (CSU) im Gespräch mit Oberpfalz-Medien die Verhandlungen, die sich bis 3 Uhr hingezogen hatten. Er verhandelte für die Unionsfraktion den viertgrößten Fachhaushalt - den für Forschung und Bildung. Von den zehn Seiten seien von der Spitzenrunde nur vier Sätze geändert worden. Ein "Leuchtturmprojekt Bildung", wie die SPD reklamiert? Ja, sagt Rupprecht und verweist darauf, dass die Union seit der ersten Großen Koalition regelmäßig den Bildungsetat erhöht habe. Dies wolle sie auch in Zukunft tun. Kommentar und Seite 4