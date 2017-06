Nach den Wahlen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein haben die Parteien ihre Koalitionsverträge geschlossen. In beiden Ländern wollen Bündnisse regieren, die es in Deutschland nur einmal gibt: Schwarz-Gelb und "Jamaika".

Land entfesseln

Probleme anpacken

Düsseldorf/Kiel. Wenige Wochen nach den Wahlen stehen die Regierungskoalitionen in Düsseldorf und Kiel in den Startlöchern. In Nordrhein-Westfalen will die deutschlandweit einzige schwarz-gelbe Koalition nach sieben Jahren Rot-Grün in zentralen Feldern wie Bildung, Innerer Sicherheit oder Wirtschaft umsteuern. In Schleswig-Holstein will Wahlsieger Daniel Günther (CDU) das derzeit einzige "Jamaika"-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP auf Landesebene führen.In Nordrhein-Westfalen soll die CDU neun, die FDP von Parteichef Christian Lindner drei Ministerien erhalten. Der CDU-Landesvorsitzende Laschet verwies auf eine starke islamistische Szene und grenzüberschreitende Bandenkriminalität. NRW werde ein liberales Land bleiben, gegen Kriminelle aber eine "Null-Toleranz-Strategie" fahren, sagte er. In der Bildung solle Kindern ein Aufstieg unabhängig von der Herkunft der Eltern ermöglicht werden.Akademische und berufliche Ausbildung hätten den gleichen Wert, sagte Laschet. "Der Mensch fängt nicht erst beim Abitur an." Ab 2019/20 soll das Abi in der Regel wieder nach neun Jahren Gymnasium (G9) abgelegt werden. Ökologie und Ökonomie sollten "versöhnt" werden. Und: "Wir wollen den wirtschaftlichen Riesen Nordrhein-Westfalen entfesseln." Bürokratie werde abgebaut, sagte der CDU-Bundesvize. Das angestrebte NRW-Bündnis könne auch ein Zeichen setzen für die Bundespolitik, meinte Lindner, der nach der Bundestagswahl am 24. September nach Berlin wechseln will. "Wir sind uns durchaus gemeinsam darüber im Klaren, dass wir hier Konturen einer neuen Zusammenarbeit von Freien und Christdemokraten zeigen." NRW werde Bewegung in die Bundespolitik bringen - etwa mit Bundesratsinitiativen für ein modernes Einwanderungsgesetz.Am 27. Juni soll Laschet zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden. Erst danach will er die Namen der Minister öffentlich machen. Fest steht, dass die CDU auch erstmals seit 1966 für den Bereich Inneres verantwortlich sein wird, außerdem für Arbeit und Soziales. Ein neues Ministerium für Wirtschaft und Digitales soll ebenso an die FDP gehen wie das Bildungsministerium. Auch die Flüchtlings- und Integrationspolitik wird dem kleineren Partner zufallen. CDU und FDP verfügen im Düsseldorfer Landtag über eine Mehrheit von nur einer Stimme.In Schleswig-Holstein stellten CDU, Grüne und FDP ihren Koalitionsvertrag und das künftige Kabinett des designierten Ministerpräsidenten Günther vor. Ziel der "Jamaika"-Koalition sei es, Ökologie und Ökonomie zu verbinden, sagte Günther. Im Saarland hatte von 2009 bis 2012 die erste Koalition dieser Art regiert.Im Landtag verfügen die Koalitionsfraktionen über 44 der 73 Sitze, also eine stabile Mehrheit. SPD, SSW und die AFD bilden die Opposition. Das "Jamaika"-Bündnis wolle "ökologische Verantwortung und wirtschaftliche Vernunft besser miteinander in Einklang bringen", heißt es in der Einleitung des Koalitionsvertrags. Er wünsche sich eine "Koalition der Dynamik", die Probleme anpacke und löse, sagte Günther. Familien und den Mittelstand zu stärken, nannte er als zwei Schwerpunkte.Die Koalition wolle die ökologische Erneuerung, die Energiewende sowie den Umweltschutz weiter voranbringen, sagte die Grünen-Verhandlungsführerin Monika Heinold. Zugleich bekannte sie sich zu einer soliden Finanzführung "mit doppeltem Netz und Boden". FDP-Landeschef Heiner Garg bezeichnete eine zukunftsfähige Sozialpolitik als Fundament einer menschlichen Gesellschaft.