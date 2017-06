Riad. Saudi-Arabiens König Salman hat seinen Sohn Mohammed bin Salman (31) zum neuen Kronprinzen des Landes erklärt. Damit ist der bisherige stellvertretende Kronprinz zugleich Thronfolger in Riad. Mohammed bin Salman ersetzt Mohammed bin Naif, der bislang die Stellung als erster Erbe der Thronfolge innehatte. Dies geht aus einem königlichen Erlass vor, den die staatliche Nachrichtenagentur Spa am Mittwoch veröffentlichte. Mohammed bin Naif verliert auch seine Position als Innenminister.

Die Entscheidung kommt nicht ganz überraschend: Mohammed bin Salman wurde von seinem Vater seit dessen Thronbesteigung 2015 in Stellung gebracht und ist seit geraumer Zeit zum Gesicht des ölreichen Landes geworden. So vertrat "MBS", von der heimischen Presse stets beklatscht, König Salman bei wichtigen Reisen wie einem Antrittsbesuch bei US-Präsident Donald Trump. Der neue Kronprinz gilt als bestens mit den USA vernetzt. Als Hindernis für seine Thronbesteigung wurde nur sein junges Alter gesehen.Als Verteidigungsminister des Landes ist Mohammed bin Salman auch für den verheerenden Krieg im Nachbarland Jemen verantwortlich, in dem Saudi-Arabien seit mehr als zwei Jahren Luftangriffe auf Stellungen der schiitischen Huthi-Rebellen fliegt. Die Bombardements durch ein saudi-arabisch geführtes Militärbündnis zerstörten weite Teile der Infrastruktur des Landes und töteten Tausende. Die immer wieder ungenauen Angriffe trafen dabei auch viele Zivilisten. Der neue Kronprinz wird auch als wichtiger Akteur bei einer Reihe weiterer Konflikte gesehen, in die das Königreich verwickelt ist. So sehen ihn Beobachter als Mit-Initiator der Blockade des Nachbarstaates Katar, die vor einigen Wochen begann. Auch im Konflikt mit dem Erzrivalen Iran schlug der Sohn des Königs zuletzt scharfe Töne an.Mohammed bin Salman ist aber auch verantwortlich für den wohl ambitioniertesten Wirtschaftsumbau der Gegenwart: Durch das Billionen-Projekt "Vision 2030" soll die Wirtschaft des Landes unabhängig vom Öl werden. Im Zuge dessen steht der 31-Jährige auch für eine vorsichtige Öffnung der ultrakonservativen saudi-arabischen Gesellschaft.