Die freundschaftlichen Bande mit dem einstigen Gegner sind heute enger denn je. Was 1950 mit Ludwigsburg und Montbéliard begann, verbindet heute mehr als 2000 Städte und Gemeinden in Frankreich und Deutschland. Auch in der Oberpfalz bringen 26 deutsch-französische Städtepartnerschaften die Nachbarn ein ganzes Stück näher, und das nicht nur bei Bürger-, Kultur- und Sportfesten. Diese Partnerschaften haben den wesentlichen Beitrag zur Aussöhnung und Annäherung zwischen den Erbfeinden geleistet.

Das zeigt: Politiker können ihre Unterschriften unter noch so wortgewaltige Kontrakte setzen, aber am Ende kommt es auf die Bürger an, die ein Vertragswerk mit Leben erfüllen müssen. Das ist beim Élysée-Vertrag nicht anders, in dem seit 55 Jahren die Partnerschaft zwischen Paris und Bonn - jetzt Berlin - festgeschrieben ist.Dessen ungebrochene Bedeutung offenbart sich, wenn man sich heute in Europa umblickt: England sucht den Notausgang, östliche Mitgliedsländer wie Polen und Ungarn ziehen nationalistische Alleingänge immer deutlicher vor - die Auflösungserscheinungen der EU treten an allen Ecken und Enden zutage. Nur ein verstärktes Bündnis zwischen Deutschland und Frankreich als stabiler Kern wird verhindern, dass die europäische Idee bald zusammenstürzt wie ein Kartenhaus.