Am kläglichsten scheitert Angela Merkel immer dann, wenn sie besonders menschlich und nahbar rüberkommen will. Und so wirkt es unfreiwillig komisch, wenn die Bundeskanzlerin im Gespräch mit jungen Youtube-Stars verrät, dass der Smiley ihr Liebling unter den Emojis ist - gerne auch "mit Herzchen" dran. Nun kann sie natürlich für die Fragen nichts, die ihr gestellt werden. Und die Absicht hinter der einstündigen Wahlkampf-Aktion ist an und für sich ja gut: Jugendliche für Politik interessieren und sie an die Wahlurnen locken.

Fraglich, ob das überhaupt gelingen kann, wenn das Produkt - die Politik - von Leuten repräsentiert wird, die aus Sicht der Zielgruppe hoffnungslos veraltet sind. Bleibt den Akteuren also nur, die eigenen Inhalte so zu präsentieren, dass sich auch junge Leute angesprochen fühlen. Und da ist die oft abgehobene Kunstsprache der Politiker das Haupthindernis, das die Menschen ausgrenzt - übrigens auch potenzielle Wähler im eher gesetzten Alter. Denn häufig versteht nicht nur der Normalsterbliche U20 gar nicht mehr, was die Volksvertreter eigentlich meinen, wenn sie etwas sagen.Merkel hat wenigstens den Ton im Gespräch mit den Youtubern ganz gut getroffen und ist dabei auf ihre spröde Art authentisch geblieben. Schade nur, dass sie nicht einfach ganz ehrlich gesagt hat, was sie beispielsweise von Donald Trump hält. Statt diplomatischer Ausweichmanöver mal Klartext: Das wäre ein Novum, das tatsächlich Wähler aller Altersklassen überzeugen könnte.