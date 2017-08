Donald Trump, der Elefant im Porzellanladen der Politik, der Twitterer, der sich zu allem Möglichen und Unmöglichen in einer Art und Weise äußert, die viel zu oft für ungläubiges Staunen und Kopfschütteln in vielen Teilen der Welt sorgen, hat sich erneut geäußert. Und hat damit erneut für einen Aufschrei der Empörung gesorgt. Allerdings indem er etwas nicht gesagt, indem er etwas verschwiegen hat. Nämlich dass für den Gewaltausbruch in Charlottesville, vor allem Rechtsextremisten verantwortlich sind.

Für Trumps ziemlich allgemein gehaltenen Äußerungen gegen Gewalt und Hass gibt es natürlich einen Grund. Er will die Ultrarechten, die weißen Rassisten vom Ku-Klux-Klan, die Neonazis nicht öffentlich brandmarken. Denn es waren auch diese, die ihn mit ihrer Unterstützung im Wahlkampf und ihren Stimmen ins Weiße Haus verholfen haben und auch heute noch immer fest zu ihm stehen. Und deren früheres großes Sprachrohr, Steve Bannon, ist (vorerst noch) sein Berater und Chefstratege. Solche Leute stellt der Präsident natürlich nicht an den Pranger.Trumps lautstarke Ankündigung, die USA wieder zu alter Macht und Größe zu führen, sein "America first", können jene als Rechtfertigung heranziehen, die Menschen bestimmter anderer Religionen oder Hautfarbe als unamerikanisch verunglimpfen. Der Präsident, der sich als Mann vermeintlich klarer Worte gibt, hat, als es notwendig war, klare Worte vermissen lassen. Damit hat er nichts getan, um der Spaltung der Gesellschaft in den USA Einhalt zu gebieten. Im Gegenteil.